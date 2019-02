EXCLUSIV Cu ce ofertă a mers Cioloş la USR: trei candidaţi PLUS în primii cinci. Cioloş a calculat 7 locuri eligibile la 18%

Formula propusă de Cioloş avantajează PLUS, care ar avea trei candidaţi în primele cinci locuri – care duc cu siguranţă la Bruxelles. Poziţiile 6 şi 7 devin eligibile în funcţie de scorul electoral obţinut de alianţă, dar şi din procentele primite după redistribuire. Potrivit estimărilor făcute de experţii electorali, un mandat se constituie cu aproximativ 3,3% din voturi. Aşadar, cu 18%, alianţa USR-PLUS ar obţine 6 mandate cu tot cu redistribuirea voturilor obţinute de partidele care nu trec pragul electoral. Potrivit surselor citate, conducerea USR nu acceptă propunerea lui Dacian Cioloş.

Varianta propusă de Dacian Cioloş în şedinţa USR

Potrivit unor surse implicate în negociere, USR are următoarea ofertă: Cioloş - cap de listă. Locurile 2 şi 3 - USR. Locul 4 - PLUS. Locul 5 - USR. Locul 6 - PLUS. Locul 7 -USR. Astfel, în primii cinci candidaţi, trei ar fi de la USR. Iar locul 7, primul neeligibil, ar reveni tot USR. O altă variantă pe care USR ar accepta-o ar fi o împărţire unu la unu a primelor 6 poziţii: Cioloş – cap de listă. Apoi USR. Locul trei – PLUS. Patru- USR. Locul 5 – PLUS. 6 - USR. 7 tot USR.

Preşedintele PLUS Dacian Cioloş a declarat, sâmbătă, că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare. ”A fost solicitarea USR, să ştiţi. Eu sunt dispus să ies de pe listă dacă e nevoie. Nu ţin cu orice preţ. Dar a fost solicitarea USR”, a spus Cioloş. Declaraţia a stârnit mai multe nemulţumiri în USR.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: