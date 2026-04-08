Nicușor Dan a dezvăluit cine este personajul „negativ” în familia sa: „I se pare mai interesant”

În cadrul conferinței de presă de miercuri, 8 aprilie, în care a anunțat numirea șefilor marilor parchete, Nicuşor Dan a dezvăluit amuzant că un membru al familiei sale a ales de vreun an să fie… personajul negativ.

Președintele României, Nicuşor Dan, a oferit miercuri, 8 aprilie, o privire inedită asupra vieții sale de familie, în cadrul conferinței de presă dedicate semnării decretelor pentru șefii marilor parchete din România.

Întrebat de jurnaliști dacă ar prefera să fie un personaj pozitiv sau negativ într-un film, Nicuşor Dan a început să povestească despre fiica sa, Aheea, și despre pasiunea acesteia pentru teatru.

„Fetiţa mea face teatru şi, până acum, tot timpul a vrut să fie Zâna zânelor, şi de vreun an de zile vrea să fie personajul negativ, i se pare mai interesant”, a declarat președintele.

Întrebat cum s-ar vedea el însuși într-un film, Nicuşor Dan a răspuns că, spre deosebire de fiica sa, care a început să prefere rolurile provocatoare și pline de intrigă, față de personajele clasice de basm, el preferă rolul de poziția sa de lider pozitiv și responsabil, dedicat rezolvării problemelor cetățenilor.

„Eu am candidat pentru mai multe funcţii publice încercând - cu maximă seriozitate - să rezolvăm problemele oamenilor şi aici trebuie să fii evident personaj pozitiv”, a explicat Nicuşor Dan.