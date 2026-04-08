Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Exclusiv Cum a convins Trump Iranul să cedeze înainte de ultimatum: „Când cheltuiești un miliard de dolari pe zi, nu blufezi”

Război în Orientul Mijlociu
Acceptarea de către Iran a încetării focului a surprins analiștii și a ridicat întrebări despre strategia Washingtonului. Analistul de securitate Hari Bucur-Marcu explică de ce Teheranul a înțeles că Donald Trump nu blufează și de ce costurile uriașe ale desfășurării militare au fost decisive.

Decizia Iranului de a accepta încetarea focului înainte de expirarea ultimatumului transmis de Donald Trump nu a fost un gest de slăbiciune spontană, ci rezultatul unei presiuni militare și psihologice fără precedent. Potrivit analistului de securitate Hari Bucur-Marcu, contextul actual reprezintă „o premieră în ceea ce privește încetarea focului când e vorba de o campanie exclusiv aeriană”, ceea ce face dificilă orice comparație cu conflicte anterioare.

În lipsa unui precedent clar, explicațiile țin mai degrabă de analiza raportului de forțe și de semnalele transmise de Statele Unite. „Nu avem termen de comparație, nu există un precedent. Nu știm mai nimic despre aranjamentele reale”, subliniază Marcu, indicând că multe dintre negocieri s-au purtat dincolo de spațiul public.

Totuși, un lucru este cert: Iranul a înțeles că se află într-o poziție militară inferioară. „Din punct de vedere militar, ei sunt învinși. N-au loc de întoarcere”, afirmă analistul. Spre deosebire de alte conflicte, Teheranul nu a reușit să atragă SUA într-un război terestru, unde ar fi putut recurge la tactici de gherilă. „Americanii n-au căzut în capcana să intre pe uscat, ca să ofere ținte”, explică Marcu.

„Dacă aduci în zonă trupe care te costă un miliard pe zi, nu blufezi”

Un alt factor esențial a fost demonstrația de forță a SUA, inclusiv loviturile aeriene masive, din ziua precedentă, și capacitatea de a viza infrastructuri strategice. Analistul amintește bombardamentele asupra insulei Kharg, descriindu-le ca „un fel de pregătire din aer a unei invazii terestre”. Mesajul transmis a fost clar: escaladarea este posibilă și credibilă.

Însă elementul decisiv în convingerea Iranului că Washingtonul nu blufează ține de costurile operațiunii militare. „Nu poți să zici ceva și să trimiți portavioane care consumă un miliard pe zi”, spune Marcu. El punctează direct: „Dacă aduci în zonă trupe care te costă un miliard pe zi, nu blufezi”.

Această demonstrație de angajament financiar și militar a transmis un semnal imposibil de ignorat pentru Teheran. Nu era vorba doar de retorică politică, ci de o mobilizare reală de resurse. „Nu poți să cheltuiești un miliard pe zi doar ca să păcălești pe cineva”, insistă analistul, respingând ideea că amenințările lui Trump ar fi fost simple instrumente de negociere.

Mai mult, credibilitatea liderului american a jucat un rol important. „Comandantul suprem trebuie să-și mențină credibilitatea. Nu poți să spui ceva și apoi să nu faci”, explică Marcu. În logica militară, bluff-ul la acest nivel ar submina nu doar relația cu adversarul, ci și încrederea propriilor forțe.

„Iranul nu o să zică niciodată că capitulează, dar practic asta face”

Iranul a fost astfel pus în fața unei alegeri limitate: escaladare cu riscuri majore sau acceptarea unei încetări a focului care, de facto, echivalează cu o capitulare parțială. „Iranul nu o să zică niciodată că capitulează, dar practic asta face”, afirmă analistul.

În paralel, obiectivele americane par să fi fost în mare parte atinse. „Obiectivul este dezarmarea nucleară a Iranului pe termen lung”, spune Marcu, adăugând că Teheranul ar urma să accepte inspecții stricte și să renunțe la o parte din capacitățile sale. În plus, controlul asupra unor zone strategice, precum Strâmtoarea Hormuz, devine un element central al noii ecuații de securitate.

Un alt indiciu al dezechilibrului militar este performanța slabă a apărării iraniene. „În 12.000 de operațiuni aeriene care au țintit diferite obiective, iranienii au reușit să doboare un singur avion, și acela din întâmplare”, subliniază Marcu. Această disproporție arată clar limitele capacității de răspuns ale Iranului.

În acest context, încetarea focului nu reprezintă un acord stabil, ci mai degrabă o etapă intermediară. „Nu este armistițiu, este doar încetarea focului”, avertizează analistul, subliniind că situația rămâne volatilă și dependentă de decizii politice ulterioare.

Totuși, dincolo de detaliile tehnice și militare, concluzia este una clară: Iranul a fost convins nu prin negocieri sofisticate, ci printr-o demonstrație de forță credibilă și costisitoare. Într-un conflict în care percepția contează la fel de mult ca realitatea, mesajul transmis de Washington a fost imposibil de ignorat.

„Nu e vorba doar de ce spui, ci de ce arăți că ești dispus să faci”, sintetizează Hari Bucur Marcu. Iar atunci când această disponibilitate costă un miliard de dolari pe zi, orice dubiu privind un posibil bluff dispare.

