search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Afacerile mici, puse la zid de prețul la pompă. Sondajul care arată cum scumpirea carburanților sufocă antreprenorii români

0
0
Publicat:

Scumpirea carburanților pune la zid micile afaceri din România. Un sondaj realizat la solicitarea „Adevărul” în rândul celor 67.000 de membri ai „Grupului micilor antreprenori” confirmă o realitate îngrijorătoare: costurile tot mai mari cu motorina și benzina au devenit o presiune insuportabilă pentru mediul de business local.

Colaj foto cu o pompă de carburanți lângă butoaie cu petrol și un grafic
Scumpirea carburanților pune presiune pe antreprenorii români. Foto arhivă

Datele arată clar că impactul nu mai este unul marginal: 53% dintre antreprenori declară că majorarea prețurilor le afectează semnificativ activitatea, în timp ce 19% spun că reușesc încă să se adapteze. Pentru 17% efectele sunt, deocamdată, limitate, iar 11% nu resimt schimbări semnificative. În ansamblu, rezultatele indică o deteriorare vizibilă a condițiilor operaționale, în special pentru companiile dependente de transport și logistică.

image

Potrivit Monei Bardos, fondator Hubium.io și inițiatoarea comunității, nu mai este vorba despre o simplă îngrijorare, ci despre un impact concret asupra profitabilității. 

„Rezultatele arată clar că vorbim deja despre un impact real, nu despre o îngrijorare teoretică. Pentru mai mult de jumătate dintre antreprenori, costul carburantului a devenit un factor care le destabilizează bugetele și le afectează direct profitabilitatea. Chiar și cei care spun că încă se adaptează, o fac, de cele mai multe ori, prin compromisuri – reducerea marjelor, amânarea unor investiții sau optimizări forțate în operațiuni.

Este important de înțeles că această presiune nu rămâne izolată la nivel intern. În timp, ea se propagă în lanț: în prețuri, în relația cu clienții și furnizorii, dar și în ritmul de dezvoltare al business-urilor. Pentru multe companii, mai ales din transport, distribuție sau servicii, carburantul devine un cost critic, greu de absorbit pe termen lung.

Vedem și o diferență clară între companiile care au deja mecanisme de adaptare – fie că vorbim de optimizare logistică, digitalizare sau renegocierea contractelor – și cele care reacționează din mers, sub presiune. În perioada următoare, capacitatea de adaptare rapidă și deciziile strategice vor face diferența între business-urile care rămân stabile și cele care vor resimți din plin aceste scumpiri”, a explicat Mona Bardos pentru „Adevărul”.

Scumpirea motorinei reprezintă un șoc real de costuri

O perspectivă complementară este oferită de Sorin Spiridon, fondator TPC Concept, care subliniază că majorarea cu aproximativ 30% a prețului motorinei față de finalul lui 2025 reprezintă un șoc real de costuri, dar impactul este profund diferențiat de la o companie la alta.

În plus, a declarat Spiridon pentru „Adevărul”, acest impact nu vine izolat, companiile confruntându-se cu un adevărat cocktail de amenințări: energie, salarii, dobânzi, carburanți, presiuni care se cumulează și amplifică efectul final asupra profitabilității.

Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele sunt inexistente”

„Diferența o fac două variabile. Prima este ponderea costurilor logistice: pentru transportatori sau distribuție, impactul este direct și semnificativ, în timp ce pentru servicii efectul este limitat. A doua, și cea mai importantă, este poziția competitivă.

Companiile bine poziționate, cu brand puternic, nișă clară sau contracte stabile, vor reuși să transfere creșterile de cost către clienți. Celelalte vor putea transfera doar parțial și vor fi nevoite să absoarbă diferența sau să reducă din costuri. Dar este important de subliniat faptul că aceste cheltuielile variabile trebuie transferate integral către clienți, pentru că altfel ele generează pierderi directe, indiferent de cât de bine este gestionat restul.

Companiile vulnerabile, cu marje mici și fără diferențiere, sunt cele care ajung rapid în zona deciziilor dificile: tăieri de costuri agresive sau chiar restructurări”, a declarat Spiridon.

Pe de altă parte, spune acesta, reducerea accizei este un semnal pozitiv, dar insuficient pentru a compensa creșterile recente.

„În acest context, companiile nu își mai pot baza strategia pe măsuri temporare, ci trebuie să își înțeleagă clar expunerea și să acționeze: optimizare logistică, ajustări de preț, renegociere contracte.

Noi lucrăm cu companiile exact în această zonă: identificăm unde se pierde marja — de multe ori nu în costuri, ci în pricing sau discounturi — analizăm structura de costuri în raport cu poziția competitivă și ajutăm la realinierea modelului comercial cu noul context de piață. Scopul nu este să gestioneze criza, ci să iasă din ea mai bine poziționați decât au intrat.

Criza carburanților nu creează probleme noi, le accelerează pe cele existente. Companiile solide rămân solide. Cele fragile nu mai au timp să amâne”, a punctat specialistul..

Costurile operaționale au crescut cu 10-12%

Din perspectiva mediului antreprenorial, George Udriște, CEO Princemob Buro, confirmă impactul direct asupra costurilor operaționale, în special în transport și logistică, unde acestea au crescut cu aproximativ 10–12% în ultimele luni.

„Aceste majorări pun presiune reală pe marje, iar eventualele reduceri de acciză, deși binevenite, nu compensează rapid efectele din piață.

În astfel de perioade, cred că există două tipuri de antreprenori: cei care se plâng și cei care vând batiste. Noi alegem să fim în a doua categorie.

Nu luăm în calcul concedieri sau restrângerea activității. Ne concentrăm pe măsuri concrete: optimizarea rutelor de livrare, eficientizarea costurilor și adaptarea ofertei către produse cu cerere crescută. De exemplu, segmentul de mobilier office second-hand a înregistrat o creștere a interesului de 15–20%, fiind o soluție eficientă pentru companiile care își reduc bugetele”,  a declarat George Udriște pentru „Adevărul”.

Acesta a subliniat că firmele care se pot adapta „supraviețuiesc” și în perioade de criză și că este foarte important mesajul pe care micii întreprinzători îl transmit pieței. „

Să nu uitam ca Uber, Airbnb, Amazon, Microsoft, sunt ceea ce sunt astazi datorita (și nu din cauza) unei crize, iar explozia prețului la carburant, poate genera o criză majoră fără doar și poate.Trăiesc cu speranța că vremurile normale vor reveni mai repede decât se așteaptă unii analiști”, a spus Udriște.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
