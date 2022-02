Europarlamentarul antivaccinist Cristian Terheş, infectat cu COVID-19

„Sâmbătă seară , 29 ianuarie, am fost detectat că am Covid, astfel că sunt în izolare pentru 10 zile (cei vaccinaţi sunt izolaţi 5 zile)”, a anunţat europarlamentarul.

Cristian Terheş a precizat că nu are simptome şi că a fost infectat după ce a vizitat bolnavii de Covid, menţionând că se tratează cu Arbidol, medicament utilizat în Rusia şi China, dar care nu este autorizat în Uniunea Europeană.

„ Am intrat , însă , preventiv pe tratament, cum ar fi Ivermectina, Arbidol, antibiotice, vitamine, etc. M-am testat preventiv pentru că , de duminică trecută , am fost zilnic la bolnavii cu Covid, unde am stat 4-6 ore. M-am mai testat în timpul săptămânii şi nu am avut nimic. Experienţă între bolnavii cu Covid a fost extrem de înălţătoare ”, a explicat Terheş.

Anterior, pe 23 ianuarie, unchiul europarlamentarului, medicul Liviu Gârbea, a decedat în secţia ATI a spitalului Judeţean din Zalău, acolo unde fusese internat de mai multe zile.