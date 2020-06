Deputatul liberal Pavel Popescu a discutat cu omul lui Trump pe tehnologiile 5G

„Este rolul guvernelor să transmită propriilor cetăţeni că nu întotdeauna tehnologia care este mai ieftină este obligatoriu mai bună şi mai sigură, şi pot spune că în ultimele luni am observat că România este un exemplu de ţară europeană care a înţeles asta. Acest lucru este dovedit de ieşirile publice ale unor parlamentari care au atenţionat asupra dezvoltării reţelei 5G cu tehnologie chineză”, a declarat Robert Blair, Director of Policy and Strategic Planning la Departamentul de Comerţ al SUA, într-o dezbatere organizată online de liderul liberal Pavel Popescu, potrivit unui comunicat de presă.

La dezbaterea online au mai participat Chris Stewart, membru în comisia de control a serviciilor de informaţii din Congresul american, Mike Rogers, fost congressman şi fost şef al comisiei de Intelligence din Congres, Jamieson Greer, de la International Trade, Gerolf Annemans, director de politici şi planificare strategică la Departamentul de Comerţ al SUA şi Dean Cheng, expert la Heritage Foundation.

Robert Blair, considerat eminenţa cenuşie pe problematica tehnologiei 5 G din administraţia Trump a transmis că România şi ceilalţi parteneri europeni trebuie să ţină cont de apartenenţa comună la NATO şi de apartenenţa la proiecte comune de importanţă strategică precum „Alianţa Celor 3 mări”, atunci când decid proiecte de dezvoltare ce ţin de siguranţa naţională, aşa cum este dezvoltarea reţelei 5 G.

Toţi cei prezenţi la discuţie au arătat că în prezent există companii puternice din spaţiul de securitate euro-atlantic, precum Ericsson, Nokia şi Samsung care au tehnologii avansate ce pot fi o soluţie pentru statele occidentale şi aliaţii noştri din întreaga lume.

Pavel Popescu, şeful comisiei IT a PNL, le-a reamintit tuturor că România este prima ţară care a semnat cu Statele Unite un memorandum de colaborare pe dezvoltarea reţelei 5 G. În acelaşi timp, liberalul a acuzat China că prin partidul comunist sprijină iniţiative şi companii pentru a face concurenţă neloială pe orice piaţă dar şi că aceste companii reprezintă o ameninţare ridicată pentru securitatea naţională a statelor noastre. Tot el le-a transmis partenerilor americani că România are nevoie de o infuzie masivă de capital american în această zonă şi că a venit timpul ca ambele ţări să acţioneze mai ferm şi să depăşească faza promisiunilor şi declaraţiilor de bune intenţii.

„De ce avem nevoie în România? Este perfect că avem aceste discuţii şi declaraţii la nivel înalt, dar avem nevoie să găsim bani şi soluţii pentru a investi în Europa şi a aduce tehnologia americană aici şi a combina capabilităţile noastre pentru a crea o alternativă cât de repede posibil”, a spus Popescu.

Liderul liberal a mai arătat şi că pandemia a schimbat modul în care majoritatea democraţiilor văd un potenţial parteneriat cu China, deoarece acum au fost evidente manipulările, minciunile şi mai ales războiul informaţional pe care Beijingul îl duce împotriva democraţiilor occidentale.

În final, Popescu le-a transmis partenerilor americani că România rămâne consecventă şi că va respecta memorandumul semnat de preşedintele Iohannis cu preşedintele Trump. „Din partea Guvernului şi a prim-ministrului României aveţi tot sprijinul nostru pentru a găsi o soluţie de a ne proteja infrastructura critică şi securitatea naţională, care înseamnă siguranţa cetăţenilor”, a explicat liberalul.