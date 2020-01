"Mai repede de un an, din punct de vedere juridic, fuziunea nu avem cum să o organizăm, pentru că urmează două rânduri de alegeri. Deci o putem face după parlamentare. Atenţia noastră trebuie focalizată pe pregătirea acestor campanii, nu pe fuziune şi împărţire de funcţii", a declarat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă seara la Iaşi.

El a adăugat că încă din toamna trecută, liderii PLUS au vorbit despre necesitatea acestui proiect.

"Noi încă din toamna trecută am spus că acest proiect trebuie să fie unul comun pentru toţi susţinătorii noştri. Am decis să construim această alianţă politică, care ne permite să acţionăm politic împreună la toate alegerile. Vrem să valorificăm toată experienţa, ce a acumulat USR mai bun de când s-a format, toată experienţa şi oamenii din PLUS care au venit. Multă lume întreabă de ce s-a mai făcut un partid când exista USR-ul. Păi pentru că noi avem aproape 18.000 de membri, atingem un tip de electorat pe care USR nu l-a atins. Am adus un plus acestui proiect, am atras oameni care până acum au stat deoparte. E important să construim împreună", a afirmat Dacian Cioloş.