CTP, despre Ciucă: Un general de armată autentic nu s-ar preta la aşa ceva. Este pe post de papagal-general lângă Cîţu. Este ceea ce făcea şi Dragnea cu Dăncilă

„Indiferent ce se va întâmpla sâmbătă şi săptămâna viitoare, pentru cetăţenii acestei ţări va fi posibilă o singură schimbare: din rău în mai rău. În lunile următoare ce ne aşteaptă va fi un soi de Iad”, a afirmat Cristian Tudor Popescu într-o intervenţie la Digi24.

Gazetarul susţine că primul partid cu care Nicolae Ciucă ar fi trebuit să negocieze este PNL, precizând că, deşi este premierul desemnat, Ciucă apare întotdeauna lângă Florin Cîţu. „Este ceea ce făcea şi Dragnea cu Dăncilă”, a subliniat CTP.

„Spuneam că primul partid cu care domnul Ciucă va avea de negociat nu este nici PSD, nici USR, ci PNL. Este ciudat că generalul Ciucă, general cu patru stele acceptă să participe la acest bal mascat în care el este travestit în general. Spun asta pentru că dacă ar fi vorba de un general autentic nu ar accepta acest lucru. Un general de armată autentic nu s-ar preta la aşa ceva. Şi a apărut pe post nu de general, ci de papagal-general lângă domnul Cîţu.

Este un general papagal pentru că a acceptat această situaţie. Domnul Ciucă este premierul desemnat, însă de fiecare dată apare acolo lângă domnul Cîţu. Este ceea ce făcea şi Dragnea cu Dăncilă. Îi arăta cine e şeful. Asta face şi Cîţu. Ai comandat trupe pe front şi vii acum aici, în postura asta?”, a mai spus gazetarul.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a anunţat vineri lista de miniştri şi programul de guvernare cu care va merge în Parlament, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Florin Cîţu, preşedintele PNL.

Ciucă a declarat că ştie faptul că Guvernul minoritar pe care partidul îl propune nu are şanse să treacă, însă mizează pe faptul că parlamentarii pot să îşi schimbe deciziile până săptămâna viitoare, când va avea loc votul de încredere.

„În urmă cu câteva zile am avut acea întâlnire la sediul PNL şi m-aţi întrebat dacă îmi depun mandatul, nu am să îmi depun mandatul pentru că, sigur, aşa cum arată situaţia şi cifrele, matematic, guvernul nu are şanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a constatat multă inflexibilitate şi am realizat că nu se va ajunge la un acord politic pentru a ajunge la o majoritate.

Ţinând cont de situaţia în care ne găsim astăzi, am hotărăt să merg cu programul de guvernare şi cabinetul în Parlament pentru că de astăzi până miercuri mai este timp de gândire pentru fiecare dintre parlamentari”, a explicat Ciucă.

Florin Cîţu a subliniat, în aceeaşi conferinţă, că strategia este să aibă loc discuţii cu fiecare parlamentar în parte, în vederea obţinerii unei majorităţi care să susţină Cabinetul Ciucă.