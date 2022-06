Comisia juridică a Camerei a votat pentru ridicarea imunităţii lui Adrian Chesnoiu. Fostul ministru al Agriculturii: „Sunt convins că adevărul va ieşi la iveală”

„Doresc să facă câteva precizări. Eu am preluat postul de ministru al Agriculturii cu o foarte mare şi nu mi-am dorit să fac altceva decât bine agriculturii din România, bine fermierilor români şi până la urmă bine cetăţenilor care depind de rezultate din agricultura. Cred eu că în mandatul acesta scurt, de 6 luni, am şi reuşit să fac o parte din lucrurile acestea bune şi e cumva meritul echipei pe care am avut-o la Ministerul Agriculturii pentru că am reuşit într-un timp foarte scurt să facem lucruri care stagnau de foarte multă vreme. Evident că suspiciunile de azi nu vizează activitatea aceasta legată de politicile agricole şi de activitatea din agricultură, ci anumite lucruri administrative. Sunt un om responsabil şi aşa cred că m-aţi cunoscut cu toţii”, a afirmat Adrian Chesnoiu, luni, la Parlament.

Social-democratul a mai spus că „atunci când ai o calitate şi o demnitate publică nu trebuie să fie vorba despre privilegii personale, ci vorbim despre o responsabilitate socială pe care o avem cu toţii faţă de cetăţeni”.

„Acesta a fost şi motivul pentru care, fără niciun fel de ezitare, am luat decizia de onoare, individual, fără să mă consult cu absolut nimeni, de a demisiona din funcţia de ministru, de a mă autosuspenda din PSD şi de a le solicita colegilor mei din toate grupurile parlamentare să voteze cererea de încuviinţare a procurorilor, în vederea derulării activităţilor specifice de cercetare. Sunt absolut convins că, la finalul aceste cercetări, adevărul va ieşi la iveală, iar eu, aşa cum m-aţi cunoscut întotdeauna, nu sunt adeptul unei justiţii televizate. România are nişte proceduri care vizează modul în care se derulează o anchetă penală. La finalul cercetărilor, voi veni cu aceeaşi demnitate în faţa dumneavoastră, şi vă voi prezenta punctul meu de vedere cu privire la acest dosar. Până la finalizarea cercetărilor nu mă veţi mai auzi declarând nimic despre acest dosar”, a mai explicat Chesnoiu.

Preşedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi a semnat decretul pentru numirea ca ministru interimar a lui Sorin Grindeanu.

Conform DNA, „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.