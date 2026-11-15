 Cât costă o insulă privată în Caraibe. Prețul este comparabil cu cel al unui vile în București | adevarul.ro
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Cât costă o insulă privată în Caraibe. Prețul este comparabil cu cel al unui vile în București

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O insulă privată din Marea Caraibilor poate fi cumpărată la un preț comparabil cu cel al unei proprietăți într-o zonă exclusivistă din București. Proprietatea include o vilă de lux, piscină și spații de cazare pentru oaspeți, fiind situată în largul coastelor statului Nicaragua.

Iguana Island, Caraibe
Iguana Island, Caraibe Foto: privateislandsonline.com

Este vorba despre Iguana Island, o insulă tropicală aflată în Marea Caraibilor, în apropierea coastei de est a statului Nicaragua, în sudul regiunii autonome Costa Caribe Sur. Insula se găsește în apropiere de Bluefields, unul dintre principalele centre locuite de pe litoralul caraibian al țării, scrie Turisti per Caso.

Accesul se face exclusiv pe mare, cu plecare din Bluefields. Peisajul este unul specific zonelor tropicale, cu palmieri de cocos, bananieri și ape în nuanțe de verde și albastru.

Insula este în continuare disponibilă pentru cumpărători, iar prețul de pornire este de 475.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 444.000 de euro. Suma este comparabilă cu cea necesară pentru achiziționarea unui apartament de lux cu 4-5 camere sau un penthouse cu terasă generoasă într-o zonă rezidențială exclusivistă din nordul Capitalei, ori o vilă în zonele limitrofe Bucureștiului sau în orașe mari precum Cluj-Napoca.

Iguana Island, Caraibe
Foto: Facebook / Private Islands Inc

Vilă cu trei dormitoare, piscină și spații de cazare pentru oaspeți

Pentru suma cerută, viitorul proprietar va primi nu doar insula, care are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, ci și o proprietate cu dotări de lux.

Iguana Island este o insulă de origine vulcanică, situată la aproximativ 12 mile marine de coasta orașului Bluefields. Reședința principală dispune de trei dormitoare, două băi, o terasă acoperită cu vedere la mare, o zonă de luat masa, un bar și o piscină.

Proprietatea include și spații de cazare suplimentare, amenajate în partea opusă a insulei. Acestea sunt mai simple decât vila principală, dar oferă condiții confortabile pentru găzduirea vizitatorilor, într-un cadru tropical.

Printre facilitățile disponibile se numără și o pasarelă care înconjoară insula, precum și un turn de observație cu o înălțime de nouă metri.

Iguana Island, Caraibe
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Iguana Island, Caraibe Foto: privateislandsonline.com

De ce este vândută insula la un preț atât de mic

Prețul relativ redus ar avea legătură cu o situație dificilă din familia actualului proprietar, care a decis să scoată proprietatea la vânzare și să accepte inclusiv alte oferte rezonabile.

Suprafața generoasă, facilitățile și costurile reduse de întreținere ar putea transforma insula într-o investiție pentru închirierea în regim turistic, la tarife mai mici decât cele practicate în alte zone din Nicaragua.

O altă posibilitate ar fi achiziționarea proprietății de către cineva care își dorește să se retragă pe o insulă din Caraibe și să își petreacă acolo anii de pensie sau o bună parte din an.

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