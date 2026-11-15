 Alertă în Tulcea: țintă aeriană detectată de radare. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă în Tulcea: țintă aeriană detectată de radare. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Alertă în nordul și estul județului Tulcea, duminică, 15 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove.

Două avioane de lupt F-16 au fost ridicate de la sol.
Două avioane de lupt F-16 au fost ridicate de la sol. Foto: MApN

Două avioane F-16 au decolat de la Fetești, iar populația a primit un mesaj RO-Alert la ora 15:02, potrivit MApN. 

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord si est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerte aeriene repetate în județul Tulcea

O alertă similară a fost declanșată sâmbătă seară, 14 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la ora 20:51. În aceeași seară, două nave comerciale au fost lovite de drone în apropiere de Sulina. Potrivit informațiilor comunicate de MApN, incendiile au fost stinse de echipaje, fără victime raportate.

Și miercuri, 11 noiembrie, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Atunci, avioanele au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 21:32 pentru nordul județului Tulcea. MApN nu precizase în comunicatul inițial natura țintei sau dacă aceasta pătrunsese în spațiul aerian al României.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
gandul.ro
image
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
mediafax.ro
image
Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe
fanatik.ro
image
Primii români judecați pentru propagandă legionară și negarea Holocaustului revin la bară. Sunt acuzați de antisemitism, promovarea simbolurilor naziste și incitare la ură
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
digisport.ro
image
Meniu special la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ce preparate au ajuns pe mesele celor câteva sute de invitați
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri
observatornews.ro
image
Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: 'Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel'
cancan.ro
image
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
newsweek.ro
image
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
prosport.ro
image
De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el
playtech.ro
image
Dănuț Lupu a luat foc în direct pe Ianis Hagi: “A fost gladiator!” / “Serios? Să se ducă la lupte, atunci!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
digisport.ro
image
Eduard Vlădescu, pilotul de la Insula Iubirii, acuzat că „a înșelat-o” pe Claudia Ion: „M-a chemat la el”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Luna intră în Vărsător pe 15 noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu Zodiile de Apă în perioada următoare
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
De la Ghișeul.ro la Imperiul ConectX. Cum a cucerit rețeaua Digitax contractele cu statul român și cui îi aparține
actualitate.net
image
Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”
click.ro
image
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
click.ro
image
Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR”
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori
image
Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României