Alertă în Tulcea: țintă aeriană detectată de radare. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol

Alertă în nordul și estul județului Tulcea, duminică, 15 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove.

Două avioane de lupt F-16 au fost ridicate de la sol. Foto: MApN

Două avioane F-16 au decolat de la Fetești, iar populația a primit un mesaj RO-Alert la ora 15:02, potrivit MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord si est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerte aeriene repetate în județul Tulcea

O alertă similară a fost declanșată sâmbătă seară, 14 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la ora 20:51. În aceeași seară, două nave comerciale au fost lovite de drone în apropiere de Sulina. Potrivit informațiilor comunicate de MApN, incendiile au fost stinse de echipaje, fără victime raportate.

Și miercuri, 11 noiembrie, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Atunci, avioanele au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 21:32 pentru nordul județului Tulcea. MApN nu precizase în comunicatul inițial natura țintei sau dacă aceasta pătrunsese în spațiul aerian al României.