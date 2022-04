Ciucă începe echilibristica politică. Capcanele din partid şi din Coaliţie

Alegerea la şefia PNL, în condiţiile în care s-a bucurat de sprijinul majorităţii liderilor şi al lui Klaus Iohannis, a reprezentat pentru Nicolae Ciucă doar bifarea unui obiectiv în care n-a avut nicio piedică, după ce Florin Cîţu a făcut un pas în spate. Însă greul începe de-abia acum, atât în interiorul PNL, cât şi relaţiile cu partenerii din Coaliţie, PSD şi UDMR.

Premierul, cu o experienţă de mai puţin de doi ani în partid, urmează să propună numirea ca secretar general al PNL cu puteri depline a lui Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne şi mâna sa dreaptă. Însă Bode este reprezentantul unei singure tabere din PNL, cea a ardelenilor, deja favorizată în interiorul formaţiunii. Cîţu a adâncit faliile dintre grupări, Ciucă trebuie să gestioneze tensiunile, mai ales că trebuie readuşi în funcţii atât indezirabilii care l-au susţinut pe Orban la Congres, dar şi persoane amăgite că vor fi numite în diferite poziţii încă din toamna trecută, cum e cazul unor reprezentanţi ai grupării din jurul lui Iulian Dumitrescu. Ilie Bolojan i-a avertizat de săptămâna trecută pe colegi că trebuie recuperate filialele performante, ca prim pas pentru pacea internă.

Grija faţă de primari şi de şefii de CJ

Tot intern, Ciucă trebuie să livreze fonduri către primari şi şefii de Consilii Judeţene, adică baza forţei PNL. Iar Ciucă, în ciuda faptului că este premier, are puţine pârghii. De Programul „Anghel Saligny”, adică robinetul cu bani pentru aleşii locali, se ocupă doar reprezentanţi ai UDMR (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării) şi PSD (Marcel Stoica şi Vlad Niculae, secretari de stat la Dezvoltare). Şi de banii care vin din PNRR, via Ministerul Dezvoltării, se va ocupa tot un om al PSD, Dragoş Buhociu. Suma aflată sub coordonarea acestuia este de circa şase miliarde de euro, adică o cincime din totalul banilor care vin prin PNRR.

Potrivit informaţiilor „Adevărul”, Nicolae Ciucă s-a opus şi înlocuirii şefei Companiei Naţionale de Investiţii (pusă în funcţie de Liviu Dragnea), cu toate că Florin Cîţu, presat de liderii din teritoriu, i-a cerut acest lucru. Iar CNI, instituţie cu un rol-cheie în realizarea de proiecte în comunităţile din teritoriu, dispune de un buget de aproape şapte miliarde de lei în 2022. Conform înţelegerii din Coaliţie, PNL a primit şefia acestei instituţii, unde numirea are loc prin ordin al ministrului Dezvoltării. Aşadar, şeful Guvernului trebuie să ceară, ministrul să pună în aplicare, în mod normal. Prin urmare, Ciucă fie găseşte o cale ca şefa CNI să răspundă la solicitările PNL, fie va trebui să ceară îndepărtarea ei.

Competiţia Ciucă-Ciolacu

Alegerea lui Ciucă la şefia PNL schimbă şi relaţia cu Marcel Ciolacu. Ciucă nu mai are rol de arbitru între PNL şi PSD, cum era în perioada Cîţu, ci va trebui să ia partea formaţiunii pe care o conduce. Între cei doi lideri va exista o competiţie, deşi sunt nevoiţi să colaboreze. Preşedintele PSD nu-şi permite, la rândul lui, să fie prea permisiv cu premierul, dat fiind că în PSD deja încep jocurile pentru premierul pe care ar trebui să-l dea partidul în mai 2023, când are loc rocada. Pentru moment, Ciolacu este văzut ca viitorul premier, însă într-un an se pot schimba multe, mai ales într-un partid mare ca PSD, care începe să deconteze electoral. De la lună la lună, PSD pierde procente, chiar dacă se menţine la peste 30% intenţie de vot.

Mai 2023 va fi un test pentru Ciucă şi „Marea Coaliţie”, aşa cum a numit-o Gheorghe Flutur, prim-vicepreşedinte PNL. Ciucă va părăsi funcţia de prim-ministru, cea mai la îndemână poziţie de reîncadrare profesională fiind cea de preşedinte al Senatului. Însă forţa sa va depinde de modul cum gestionează guvernarea în următoarele luni, pentru că Nicolae Ciucă va trebui să ceară îndepărtarea lui Cîţu din poziţia de numărul doi în statul român. O alternativă ar fi preluarea funcţiei de vicepremier, dar fără portofoliu, dat fiind că noile ministere ale PNL (Transporturi sau Finanţe) nu s-ar plia pe profilul lui Ciucă.

Negocierea sinecurilor

Nu în ultimul rând, în Coaliţie, Ciucă va trebui să negocieze sinecuri generoase, cum ar fi cazul Consiliului de Supraveghere al ANRE. Pe lângă locul vacant după demisia lui Alexandru Stănescu, revendicat deja de PSD, în octombrie expiră mandatul a patru membri (doi care au fost susţinuţi de PSD, unul de ALDE şi unul de UDMR), printre care şi cel de preşedinte al instituţiei. Liberalii ar vrea să obţină două locuri, însă social-democraţii nu sunt dispuşi să dea mai mult de unul, iar şefia instituţiei să rămână tot la PSD. Leafa unui membru simplu este de aproximativ 10.000 de euro pe lună.