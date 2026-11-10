Vizita președintei Comisiei Europene la Varna a fost marcată de un protest al susținătorilor partidului naționalist „Renașterea”. Aceștia au aruncat cu ouă, fructe și legume spre mașinile oficiale și au scandat împotriva politicilor europene privind războiul din Ucraina.

Ursula von der Leyen a fost întâmpinată cu un protest la Varna, marți, 10 noiembrie, unde mai mulți manifestanți au aruncat cu ouă, fructe și legume spre mașinile din convoiul oficial. În vehicule se aflau președinta Comisiei Europene și premierul bulgar Rumen Radev, care participau la o întâlnire la Academia Navală „Nikola Vapțarov”.

Protestul a fost organizat de susținători ai partidului „Renașterea”, formațiune naționalistă și eurosceptică. Manifestanții au scandat „Varna vrea pace, nu război!” și i-au cerut șefei Comisiei Europene să părăsească Bulgaria. Unii au numit-o „sol al războiului”, criticând sprijinul european pentru Ucraina.

Potrivit Televiziunii Naționale Bulgare (BNT), poliția a instalat un cordon de securitate în zona Academiei Navale, pentru a ține protestatarii la distanță de delegația oficială. Cu toate acestea, manifestanții au reușit să arunce cu fructe, legume și ouă spre mașinile convoiului. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului.

Protestul a avut loc în timpul vizitei oficiale a Ursulei von der Leyen în Bulgaria, după întâlnirea de luni, 9 noiembrie, de la București, cu președintele Nicușor Dan. La Varna, șefa Comisiei Europene a discutat cu premierul Rumen Radev despre securitatea maritimă și atacurile recente asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

În timpul vizitei, von der Leyen a anunțat o finanțare europeană de 50 de milioane de euro pentru centrul comun de securitate maritimă pe care România și Bulgaria îl pregătesc în regiune. Centrul ar urma să îmbunătățească supravegherea traficului maritim și schimbul de informații între cele două țări.