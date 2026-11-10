 Scandal uriaș în Armata SUA: militar de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei | adevarul.ro
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Scandal uriaș în Armata SUA: militar de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

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Un militar american cu funcție de conducere în cadrul Armatei SUA a fost arestat în Regatul Unit, fiind suspectat că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse, au anunțat marți autoritățile britanice.

Militarul e suspectat de divulgarea unor informații protejate
Militarul e suspectat de divulgarea unor informații protejate Foto: Shutterstock

Potrivit poliției, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut în apropierea orașului Gloucester, în vestul Angliei. Acesta se află în prezent în custodia autorităților, într-o secție de poliție din Londra, în timp ce ancheta este în desfășurare, potrivit Agerpres

Anchetatorii susțin că suspectul este vizat de acuzații formulate în baza Legii britanice privind Securitatea Națională, care sancționează obținerea sau divulgarea de informații protejate, precum și sprijinirea activităților unui serviciu de informații străin.

Potrivit poliției, investigația are legătură cu Rusia.

Cazul a provocat reacții la cel mai înalt nivel în Statele Unite. Kash Patel, directorul FBI, a calificat ancheta drept una extrem de gravă, afirmând că arestarea vizează „acuzaţii de spionaj”, situație care reprezintă „un motiv de maximă îngrijorare pentru Statele Unite şi aliaţii noştri”.

La rândul său, generalul de brigadă Sean Stinchon, șeful Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA, a avertizat că suspiciunile care planează asupra unui ofițer cu acces la informații sensibile demonstrează persistența riscurilor interne.

„Presupusul comportament al unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredinţate informaţii sensibile, serveşte drept un semnal de alarmă că ameninţările interne sunt reale şi persistente”, a declarat acesta.

Autoritățile britanice nu au făcut publice deocamdată identitatea militarului și nici detalii suplimentare despre informațiile pe care acesta ar fi încercat să le transmită. Ancheta este coordonată de structurile specializate în contraspionaj și securitate națională.

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