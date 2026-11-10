 Vești importante pentru pensionarii cu venituri mici: bani în plus în decembrie și sprijin pentru facturi. Ce spune ministrul Muncii despre majorare pensiilor | adevarul.ro
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Vești importante pentru pensionarii cu venituri mici: bani în plus în decembrie și sprijin pentru facturi. Ce spune ministrul Muncii despre majorare pensiilor

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Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie cea de-a doua tranșă a sprijinului acordat prin pachetul de solidaritate, a precizat marți seară ministrul Muncii, Florin Manole.

Florin Manole
Florin Manole Foto: Gov.ro

Afirmațiile au fost făcute la Digi24, unde oficialul a vorbit și despre perspectiva majorării pensiilor în 2027, precum și despre posibilitatea extinderii schemei de ajutor pentru plata energiei în sezonul rece.

Ajutor de până la 500 de lei pentru pensionarii cu venituri mici

Ministrul a confirmat că sprijinul financiar acordat pensionarilor va ajunge în decembrie la beneficiari, valoarea acestuia fiind stabilită în funcție de nivelul pensiei.

Astfel, persoanele cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, iar pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de un ajutor de 300 de lei.

Potrivit ministrului, măsura vizează „aproximativ 2,8 milioane de pensionari” și reprezintă ultima parte a sprijinului inclus în pachetul de solidaritate.

Pensiile ar putea fi indexate cu 7,3% în 2027

Întrebat despre informațiile privind o posibilă majorare a pensiilor cu 7,3% anul viitor, Florin Manole a explicat că procentul rezultă din formula prevăzută de legislație și din indicatorii economici utilizați pentru calcul.

Ministrul a precizat că nu este vorba despre o estimare politică, ci despre aplicarea mecanismului legal de indexare. Florin Manole a adăugat că, în perioada următoare, va discuta cu Ministerul Finanțelor și cu Guvernul modul în care această prevedere poate fi pusă în practică.

În același timp, oficialul a subliniat că echilibrarea bugetului nu ar trebui să se facă prin sacrificarea veniturilor pensionarilor, mai ales în condițiile în care „inflația apasă foarte mult” asupra acestei categorii sociale.

Potrivit ministrului, indexările și majorările trebuie să respecte principiul contributivității, astfel încât raportul dintre pensiile beneficiarilor să fie menținut și după aplicarea creșterilor.

Voucherele pentru energie ar putea continua și după Anul Nou

Un alt subiect abordat de ministru a fost cel al ajutorului pentru plata energiei. Actuala schemă expiră la finalul anului, însă Ministerul Muncii analizează posibilitatea prelungirii acesteia pe durata iernii.

„Voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii”, a declarat ministrul, precizând că măsurile vor fi stabilite împreună cu Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și Administrația Prezidențială.

Oficialul a insistat că eventualele noi forme de sprijin vor fi acordate cu prudență, deoarece statul trebuie să țină cont și de constrângerile bugetare. În prezent, ajutorul este de 50 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie eligibilă, iar schema acoperă peste 700.000 de gospodării din întreaga țară.

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