 Cum s-a încheiat prima zi de negocieri la Abu Dhabi: „În următoarele 24 de ore nu se va decide nimic”. Echipele din Kiev, Moscova și Washington își vor continua discuțiile miercuri | adevarul.ro
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Cum s-a încheiat prima zi de negocieri la Abu Dhabi: „În următoarele 24 de ore nu se va decide nimic”. Echipele din Kiev, Moscova și Washington își vor continua discuțiile miercuri

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Prima zi a negocierilor dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-a încheiat după aproximativ patru ore. Discuțiile urmează să fie reluate miercuri, iar printre subiectele abordate se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina, o eventuală încetare a focului și viitoarea arhitectură de securitate europeană.

Negocieri ruso-ucraineano-americane la Abu Dhabi
Negocieri:Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi Foto: x@visegrad24

Prima zi a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, s-a încheiat marți, 10 noiembrie, după aproximativ patru ore de discuții.

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a confirmat încheierea reuniunii și a transmis că negocierile vor fi reluate miercuri dimineață.

Potrivit agenției ruse de stat TASS, prima rundă de discuții a durat patru ore și jumătate. Cele trei delegații încearcă să reducă diferențele de poziție în privința încheierii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În cursul dimineții a avut loc o întâlnire în formatul Ucraina–SUA–Europa. Ulterior, după o pauză de câteva luni, au fost reluate consultările trilaterale dintre reprezentanții Kievului, Moscovei și Washingtonului.

Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că liderul de la Kiev a discutat deja pe scurt cu delegația ucraineană despre desfășurarea negocierilor. O conversație mai detaliată urma să aibă loc ulterior.

Discuțiile, programate să se desfășoare pe parcursul a două zile, vizează în principal garanțiile de securitate pentru Ucraina, posibilitatea unei încetări a focului și mecanismele de monitorizare a respectării acesteia. Un alt subiect important este organizarea securității în Europa după încheierea războiului.

Posibil acord pentru un schimb amplu de prizonieri

Presa a relatat că delegațiile ar fi ajuns la un acord privind organizarea unei operațiuni ample de repatriere a prizonierilor. Până în prezent, nu au fost însă oferite detalii despre eventualul acord sau despre numărul persoanelor care ar putea fi eliberate.

Potrivit informațiilor apărute în presă, discuțiile au vizat și viitoarea arhitectură de securitate europeană, garanțiile pentru regiune și cele care ar urma să fie oferite separat Ucrainei.

Un alt subiect ar fi fost solicitarea Rusiei de a primi, la rândul său, garanții de securitate.

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris întâlnirile drept productive, dar a avertizat că nu trebuie așteptate rezultate imediate.

„Nu pare că ceva ar putea fi rezolvat în următoarele 24 de ore”, a declarat Rubio.

Acesta s-a întâlnit marți cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga.

Anterior, Rubio afirmase că orice acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar necesita și acceptul Rusiei, deoarece, în lipsa acestuia, niciun mecanism nu ar putea funcționa pe deplin. Oficialul american a recunoscut totodată că Ucraina trebuie să aibă certitudinea că nu va fi amenințată după încheierea războiului, considerând această problemă esențială pentru obținerea păcii.

Lavrov respinge apelurile europene pentru încetarea focului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a criticat participarea reprezentanților europeni la discuțiile de la Abu Dhabi și a respins solicitarea acestora privind o încetare imediată a focului în Ucraina.

Lavrov a susținut că propunerea europenilor ar urmări să câștige timp pentru Kiev, astfel încât armata ucraineană să își poată reface efectivele și să își completeze pierderile.

Referindu-se la întâlnirile dintre delegațiile ucraineană, americană și europeană, oficialul rus a făcut declarații ironice la adresa reprezentanților europeni.

„Ei bine, au zburat la Abu Dhabi, să stea acolo la hotel. Americanii au spus că, înaintea negocierilor cu delegația noastră, vor avea întâlniri cu ucrainenii și europenii. Probabil pentru a se încărca de spiritul lor optimist și de dorința lor pentru o pace durabilă”, a declarat Lavrov.

El a adăugat că Rusia nu intenționează să se opună acestor contacte, fără a indica însă că Moscova ar fi dispusă să țină cont de propunerile europene.

În același timp, Lavrov a calificat drept rezonabilă ideea ca delegațiile să stabilească mai întâi parametrii unei viitoare arhitecturi de securitate, urmând ca ulterior să discute despre conflictul propriu-zis.

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Un oficial al FSB, în delegația rusă. Legături anterioare cu un presupus complot împotriva lui Budanov

Componența delegației ruse a atras, la rândul său, atenția presei. Moscova a inclus în echipa de negociere un oficial de rang înalt al Serviciului Federal de Securitate (FSB), al cărui departament a fost asociat anterior de oficiali ucraineni cu o tentativă de asasinare a lui Kirilo Budanov.

Potrivit publicației independente ruse Agentstvo, Dmitri Minaev, șeful departamentului de operațiuni de contrainformații al FSB, figurează în grupul de experți al delegației ruse.

Budanov, care ocupă în prezent funcția de șef al administrației prezidențiale ucrainene, participă la negocieri ca membru al delegației Kievului.

Oficiali ucraineni citați de The Wall Street Journal au asociat departamentul condus de Minaev cu o tentativă nereușită de asasinare a lui Budanov în 2019, înainte ca acesta să preia conducerea serviciului de informații militare al Ucrainei.

Aceiași oficiali au legat departamentul de atentatele cu bombă asupra unor automobile din 2017, în urma cărora au fost uciși ofițerii ucraineni de informații Maksim Șapoval și Oleksandr Haraberiuş.

Minaev este unul dintre cei patru oficiali incluși pe lista publicată a delegației care nu au mai participat la rundele anterioare de negocieri în acest format. Ceilalți sunt viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, oficialul FSB Alexei Komkov și reprezentantul Ministerului de Externe responsabil de controlul armamentului, Oleg Postnikov.

Echipa principală de negociere a Rusiei îi include pe consilierul prezidențial Vladimir Medinski, viceminiștrii de externe Mihail Galuzin și Serghei Riabkov, Alexei Komkov și șeful serviciului de informații militare, Igor Kostiukov.

Grupul de experți cuprinde, de asemenea, oficialii militari Iuri Jigarlovski și Aleksandr Zorin, reprezentanta Kremlinului pentru politica umanitară Elena Podobrevskaia și oficialul Ministerului de Externe Alexei Polișciuk, alături de Minaev și Postnikov.

Departamentul condus de Minaev a fost asociat și cu o campanie de arestare a cetățenilor americani în Rusia, despre care s-a afirmat că urmărea obținerea eliberării lui Vadim Krasikov, un asasin rus condamnat. Printre americanii reținuți s-a numărat și jurnalistul Evan Gershkovich de la The Wall Street Journal.

Alexei Komkov, celălalt reprezentant al FSB din grupul principal de negociere, a ocupat anterior funcții importante în cadrul direcției de securitate internă a instituției. În 2019, a devenit adjunct al șefului contrainformațiilor militare, iar în 2024 a preluat conducerea serviciului de informații operative și relații internaționale al FSB.

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Discuții privind un posibil compromis teritorial

În paralel, Rusia și Ucraina ar fi manifestat în privat o anumită disponibilitate de a discuta un posibil compromis teritorial, înaintea negocierilor de pace mediate de Statele Unite la Abu Dhabi.

Informația a fost relatată de Reuters, care citează un oficial american.

Potrivit acestuia, orice înțelegere privind teritoriile ar urma, cel mai probabil, să fie discutată spre finalul negocierilor, după ce vor fi abordate celelalte probleme.

Ucraina continuă să respingă solicitarea Rusiei de a prelua controlul asupra întregului Donbas, în timp ce Moscova își menține revendicările teritoriale.

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească direct cu Putin pentru a rezolva problemele rămase în dispută, dar a subliniat că Ucraina nu va renunța la teritorii și nu va recunoaște Crimeea ca parte a Rusiei.

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a afirmat că o întâlnire directă între cei doi lideri ar putea fi necesară pentru obținerea unui progres politic. Potrivit acestuia, Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin oriunde, cu excepția Moscovei.

Negocierile de la Abu Dhabi urmează să continue miercuri, într-un context în care pozițiile celor trei părți rămân diferite în privința teritoriilor, a garanțiilor de securitate și a condițiilor unei încetări a focului. Deocamdată, oficialii americani avertizează că nu este de așteptat o soluție imediată.

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