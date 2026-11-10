Nicușor Dan, despre economia României: „Suntem exact la limita dintre «îți recomandăm» și «nu îți recomandăm»”. Președintele a explicat de ce contează atât de mult ratingul de țară

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni, că situația financiară a României impune responsabilitate și respectarea strictă a țintelor de reducere a deficitului, avertizând că orice abatere ar putea afecta credibilitatea țării în fața investitorilor și a agențiilor de rating.

Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Șeful statului a prezentat principalele date ale bugetului pentru 2026 și a subliniat dimensiunea deficitului pe care România trebuie să îl finanțeze prin împrumuturi.

„Diferenţa, adică deficitul, adică cât cheltuim şi nu avem şi trebuie să ne împrumutăm, 150 de miliarde de lei”, a explicat președintele, adăugând că această sumă echivalează cu „tot PNRR-ul pe 5 ani” sau cu finanțarea a „2.500 de kilometri de autostradă de la zero”.

Potrivit lui Nicușor Dan, o parte importantă din această sumă reprezintă plata dobânzilor pentru datoria deja acumulată de stat.

„Din cele 150 de miliarde de lei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoria pe care am acumulat-o deja”, a afirmat șeful statului.

În acest context, președintele a făcut apel la calm, însă a insistat că disciplina fiscală nu este negociabilă.

„Faţă de situaţia asta trebuie să fim calmi, dar este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o faţă de pieţe să fie menţinută”, a declarat Nicușor Dan.

Avertisment privind ratingul de țară

Președintele a explicat că România se află într-un punct sensibil în evaluările agențiilor internaționale de rating, care influențează costurile de finanțare ale statului.

„Noi suntem exact la limita între «îţi recomandăm» şi «nu îţi recomandăm»”, a spus șeful statului, referindu-se la poziția României în evaluările investitorilor.

Potrivit acestuia, o retrogradare a ratingului ar determina retragerea unor fonduri de investiții și fonduri de pensii care, prin regulamente interne, nu pot investi în state aflate sub pragul recomandat.

„Noi trebuie să ne împrumutăm de la alţii, care să le ia locul şi care ne vor împrumuta, dar, evident, mai scump”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a invocat și experiența crizei financiare din 2009, avertizând că o deteriorare a situației ar putea conduce la măsuri dure de ajustare bugetară.

„Dacă nu vor fi destui [investitori], la un moment dat va trebui să vină, cum a venit în 2009, FMI-ul”, a afirmat el.

Salariile și pensiile, cele mai sensibile capitole

Nicușor Dan a atras atenția că o reducere rapidă a deficitului este dificil de realizat fără intervenții asupra celor mai mari categorii de cheltuieli bugetare.

„Cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul naţional sunt cele de personal, cu salariile şi cu pensiile. E foarte greu de crezut că poţi să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea”, a declarat președintele.

Acesta a avertizat că majorarea costurilor de finanțare pentru stat s-ar transmite rapid și către populație și mediul de afaceri, prin credite mai scumpe și presiuni suplimentare asupra companiilor.

„Îți ia ani de zile ca să revii”

Șeful statului a subliniat că pierderea încrederii piețelor financiare nu este un episod temporar și că recuperarea reputației economice poate dura ani întregi.

„De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieţei financiare, îţi ia ani de zile ca să revii”, a declarat Nicușor Dan.

Ca exemplu, președintele a arătat că România a pierdut încrederea investitorilor în timpul crizei financiare din 2008 și a avut nevoie de aproximativ șase ani pentru a o recâștiga.

„România a pierdut-o în 2008 şi a recâştigat-o în 2014”, a conchis șeful statului.