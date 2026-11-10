România, depășită de Bulgaria la salariul mediu net. Cât câștigă angajații din România, Bulgaria, Serbia sau Macedonia de Nord

Bulgaria se situează ușor înaintea României într-o comparație a salariilor medii nete din patru țări balcanice, pentru perioada aprilie–iunie 2026. Avantajul este de aproximativ 13 euro pe lună.

Salariul mediu net al Bulgarilor este mai mare decât al românilor Foto: Pixabay

Există însă o precizare esențială: suma pentru Bulgaria este estimată pornind de la salariul mediu brut și de la cotele fiscale standard. România, Serbia și Macedonia de Nord publică direct câștigurile salariale nete. Cifrele nu sunt, așadar, construite prin metode identice.

Salariile medii nete din cele patru țări

Bulgaria: aproximativ 1.121 de euro pe lună, valoare estimată;

România: aproximativ 1.108 euro pe lună;

Serbia: aproximativ 1.024 de euro pe lună;

Macedonia de Nord: aproximativ 795 de euro pe lună.

Valorile prezentate de Adevărul Financiar sunt medii lunare pentru trimestrul al doilea din 2026, exprimate în euro. Pentru România, analiza indică o medie de aproximativ 5.754 de lei net, convertită la un curs mediu de circa 5,19 lei pentru un euro.

Ce păstrează angajatul din salariul brut

În Bulgaria, contribuțiile sociale și de sănătate suportate de angajat reprezintă 13,78% din brut, iar impozitul pe venit este de 10%, aplicat după scăderea contribuțiilor, potrivit sursei citate. Reținerile însumează astfel aproximativ 22,4% din brut, iar salariatului îi rămân circa 77,6%.

Aplicarea acestor cote unui salariu mediu brut de aproximativ 1.444 de euro conduce la estimarea de 1.121 de euro net. Calculul nu include particularitățile fiscale individuale și nu reprezintă un indicator net publicat direct de institutul statistic bulgar.

Pentru România, analiza folosește regimul standard: CAS de 25%, CASS de 10% și impozit pe venit de 10%, calculat după scăderea contribuțiilor. Fără deduceri personale sau facilități fiscale, impozitul efectiv reprezintă 6,5% din brut, iar totalul reținerilor ajunge la 41,5%. Din fiecare 100 de lei brut, angajatul păstrează 58,5 lei.

Aceste procente privesc reținerile angajatului, nu întregul cost al muncii. Angajatorii achită separat contribuții: în România, contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25% din brut, iar în Bulgaria contribuțiile angajatorului sunt de aproximativ 18,92%–19,62%, potrivit aceleiași analize.

Unde se situează Serbia și Macedonia de Nord

În Serbia, salariul mediu net pentru trimestrul analizat este de 120.201 dinari lunar, echivalentul a aproximativ 1.024 de euro. Pentru Macedonia de Nord, media trimestrială este de circa 48.902 denari, respectiv aproximativ 795 de euro, conform datelor prezentate de Adevărul Financiar.

De ce salariul mediu nu spune totul despre nivelul de trai

Comparația se referă la salarii medii, nu mediane. Veniturile foarte mari din anumite sectoare pot ridica media, fără ca aceasta să descrie câștigul angajatului tipic. Diferențele de metodologie cer, de asemenea, prudență atunci când avantajul dintre două țări este atât de mic.

Poziția într-un clasament al salariilor nominale nu echivalează automat cu un nivel de trai mai ridicat. Costul locuințelor, prețurile bunurilor și serviciilor, puterea de cumpărare și distribuția veniturilor trebuie luate în calcul pentru o comparație completă între țările din regiune, subliniază analiza.