 Fosta campioană olimpică la înot a luat foc în propria casă: „Brațele, abdomenul și fața îi erau complet arse!”. Are nevoie urgentă de transplant de piele | adevarul.ro
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Fosta campioană olimpică la înot a luat foc în propria casă: „Brațele, abdomenul și fața îi erau complet arse!”. Are nevoie urgentă de transplant de piele

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O intervenție de urgență a avut loc în Moscova, după ce Maria Shurochkina, fostă dublă campioană olimpică la înot sincron, a fost rănită într-un incendiu izbucnit în propriul apartament, la etajul 17. Rusoaica de 31 de ani a suferit arsuri grave.

Maria Shurochkina a fost rănită într-un incendiu
Maria Shurochkina a fost rănită într-un incendiu Foto: Instagram @mashuniashura

Incendiul s-a petrecut în timpul nopții, când sportiva a încercat să pună combustibil într-un șemineu alimentat cu bioetanol (un tip de alcool). Flăcările s-au aprins pe neașteptate, provocându-i arsuri grave pe aproximativ 32% din suprafața corpului, conform medicilor. Leziunile sunt prezente în mai multe zone, printre care capul, gâtul, pieptul, abdomenul, brațele și mâinile, potrivit e.vnexpress.net.

„Avea o sticlă în mână care a luat foc!”

Shurochkina a reușit să iasă din apartament, însă era într-o stare de șoc după cele întâmplate. Vecinii au găsit-o pe scara blocului țipând.

„Am deschis ușa, iar ea s-a repezit spre noi. Plângea și țipa: «Mă doare!». Se pare că aprindea ceva; avea o sticlă în mână care a luat foc. Brațele, abdomenul și fața îi erau complet arse!”, a admis unul dintre martori, conform Daily Mail.

Echipajele de pompieri au ajuns repede la blocul din Moscova, unde au reușit să stingă focul și să îi scoată din clădire pe locatarii care se aflau în pericol. Fosta campioană olimpică a fost transportată la Institutul Sklifosovski din Moscova, unde a fost internată la Terapie Intensivă. Dacă la început medicii au descris starea ei ca fiind moderată, ulterior au apărut complicații, iar situația s-a agravat până la un nivel critic. Printre pericolele cu care se confruntă se numără șocul provocat de arsuri, pierderea severă de lichide și posibilele infecții.

 „Are nevoie de un transplant de piele!”

„Ceva a făcut scurtcircuit. Ea a turnat lichid inflamabil în bioșemineu, iar acesta a luat foc. Este o defecțiune a șemineului. S-a stins singură. Purta haine obișnuite din bumbac, pe care le-a dat jos. Când a ieșit pe coridor, și-a pus un alt tricou. A fugit pe coridor și a bătut la ușile vecinilor, pentru ca aceștia să cheme pompierii. Are nevoie de o intervenție chirurgicală, un transplant de piele în zona pieptului și a abdomenului. Operația ar trebui să aibă loc în următoarele două zile!”, a spus Ivan Shurochkina, fratele Mariei, citat de thevoicemag.ru.

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