Ciucă: Un avion Tarom va zbura la Pretoria şi va aduce românii blocaţi acolo. Pe locurile libere vom lua şi alţi cetăţeni europeni

„Ieri a fost adoptată o hotărâre în care au fost adoptate primele măsuri pe care ţara noastră le va lua în acest sens (contextul variantei Omicron - n.r.) Ulterior am mai primit încă o nominalizare de ţară - este vorba de Malawi - de la Comisia Europeană şi în felul acesta a fost nevoie să mai organizăm o şedinţă astăzi, să completăm hotărârea CNSU de ieri. De asemenea, a apărut acea problemă a cetăţenilor români, membri ai echipei de rugby de la Baia Mare, care a rămas blocată în Africa de Sud, şi mai sunt alţi patru cetăţeni români blocaţi acolo şi trebuie să se întoarcă acasă. Am discutat cu echipa ministrului Rafila şi am evaluat capacitate de secvenţiere pe care o avem”, a declarat Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern.

Premierul a anunţat că s-a găsit o soluţie pentru a aduce în ţară cetăţenii români blocaţi în Africa de Sud. „Am identificat la Tarom o aeronavă care va zbura la Pretoria şi va prelua cetăţenii români. Pentru că în aeronavă vor mai fi alte 50 sau 55 de locuri libere, oferim această capabilitate şi celorlalte ţări europene care nu au reuşit să-şi extragă cetăţenii din Africa de Sud şi vom urca această disponibilitate a noastră pe Mecanismul European pentru Situaţii de Urgenţă”, a completat Nicolae Ciucă.

36 de români sunt blocaţi în Africa de Sud, după ce toate zborurile au fost anulate din cauza noii variante de Cornonavirus. 31 dintre aceştia sunt membri ai echipei CSM Ştiinţa Baia Mare, campioana la rugby a României.