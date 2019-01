Cioloş: Nu am ştiut cine sunt cei care înregistrează noul partid. Nu facem dosare de cadre. Regret declaraţia că toţi avem legături cu Securitatea

„Nu poţi să transformi infractori dovediţi în oameni cinstiţi şi să le permiţi apoi prin decizie politică să ocupe funcţii în stat. Această OUG anunţată de Tudorel Toader este o compromitere a ideii de Justiţie. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care situaţia economică se degradează. Nu avem un buget pus pe masă pentru că PSD nu reuşeşte să acopere pensiile. Au crescut salariile şi pensiile, dar au îndatorat ţara pe ani mulţi. Acesta este contextul în care apar în ultima perioadă atacuri mârşave legate de PLUS, un partid nou, înregistrat în decembrie“, a spus Dacian Cioloş despre ordonanţa de urgenţă anunţată de Tudoel Toader, care va anula toate sentinţele date de Cureta Supremă din ultimii cinci ani.

Fostul premier a explicat cum a fost înfiiţat PLUS.

„Anul trecut am anunţat intenţia de înregistrare a unui partid politic. Am făcut-o transparent, am depus dosarul la tribunal, dar a venit toamna şi dosarul nostru era încă la faza judecării contestaţiilor. Am decis să trecem la un plan B: la înregistrarea altui partid. Domnul Adrian Iordache, un avocat tânăr, a decis la vremea aceea să-şi asume această înregistrare. Nu am ştiu cine sunt cei care înregistrează noul partid. Nici nu m-a interesat. Aceste partid a fost rapid înregistrat, în mai puţin de două luni. Cei trei fondatori au făcut acest demers fără intenţia de a face politică. Nu se vor regăsi în structurile de conducere ale partidului. Domnul Iordache a fost unul dintre iniţiatorii acestui proiect, este un avocat serios, profesionist, competent. Nu am făcut o analiză a familiei dânsului. Nu ştiam cine este tatăl dânsului şi nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii noştri. Nu ne interesează rudeniile, familia etc. Fiecare e responsabil pentru actele sale, pentru faptele sale. O să cerem o declaraţie pe proprie răspundere că nu au colaborat cu Securitate, iar pentru cei care candidează pentru funcţii de conducere vom cere ceritifcat de necolaborare. Regret că s-a înţeles că aş fi spus că toţi avem legături cu Securitate. Nu asta am vrut să spun. A fost o formulare nefericită. Regret şi îmi cer scuze faţă de cei are s-au simţit ofensaţi“, a spus Cioloş.

Cât despre legăturile sale cu serviciile de informaţii, fostul premier a spus: „Nu am colaborat nici cu Securitatea, nici cu servicii secrete. Nu am nimic cu Soros. Tatăl meu a fost un funcţionar cu responsabilităţi administrative în Miliţie. E decedat de 20 de ani. Nu văd cum ar fi putut să-mi influenţeze cariera. Am tot respectul pentru verticalitatea cu care s-a comportat. Sora şi fratele meu şi-au ales cariera aşa cum au vrut, fără niciun ajutor din partea mea. Sora mea lucrează în MAI de mai bine de 15 ani. Nu e agent secret. Soţia mea nu are nicio rudă care să fi lucrat în serviciiile secrete franceze. Socrul meu a fost maistru militar, e la pensie de mai bine de 20 de ani“, a explicat Cioloş.

„Am văzut tot felul de ştiri false. Că mişcarea Rezist nu mă mai suţine. Nu e adevărat. Am citit că USR nu mai susţine o alianţă cu PLUS. E o minciună. Cui îi e teamă? Exact acei oameni care au foşti membri ai Securităţii în partidele lor, acei oameni care au fost la tăiat de porc şi au mâncat şorici cu alţi oameni din serviciile de informaţii, exact acei oameni încearcă să promoveze aceste idei mai pe faţă sau mai pe dos. Nu voi ceda. Mergem mai departe“, a conchis Cioloş.

Despre alianţa cu USR:

Chiar azi am avut un schimb de mesaje cu Dan Barna. Vom vedea care va fi decizia. Intenţionăm să colaborăm cu USR. Foarte probabil, o decizie finală o vom lua pe 2 februarie.

Despre relaţia cu PNL şi cu Iohannis:

Am avut contacte şi disucţii informale cu alţi lideir din PNL, dar şi cu preşedintele Iohannis. Am rămas în relaţii bune cu Klaus Iohannis după terminarea mandatului. Tema alegerilor prezidenţiale nu a fost prezentă îbn discuţii. Ideea că eu sunt în conflict cu Iohannis foloseşte unora, dar în niciun caz celora care cred că în România poate fi mai bine. Alegerile europarlamentare sunt esenţiale pentru PLUS. Sunt primele alegeri. Nu intenţionez să părăsesc România. Vreau să fac lucruri pentru România şi în România. O să mă găsiţi pe lista de candidaţi pentru Parlamentul României. E greu să concepem că partidul sau alianţa din care vom face parte nu va avea candidat la alegerile prezidenţiale.

Marius Oprea l-a auzat pe Dacian Cioloş că unul dintre fondatorii legali ai partidului PLUS a fost maior al Securităţii, care a coordonat o anchetă penală la care istoricul a fost supus în 1988.

