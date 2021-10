Cioloş: „Am spus tot timpul că PNL are tot dreptul să ofere prim-ministrul. Intenţia e să refacem coaliţia”

"La consultările cu preşedintele noi ne-am dus cu o propunere de premier pentru că am văzut că celelalte partide ezită, dar şi acolo am spus, şi preşedintelui i-am spus, că dacă e o propunere de premier - alta decât Florin Cîţu - din partea PNL-ului, noi suntem dispuşi să ne aşezăm la masă şi să discutăm. În lipsa unei astfel de propuneri noi ne asumăm să facem o propunere de premier şi am spus tot timpul public, deci de asta retorica asta ironică, cu să discutăm noi cu PSD şi cu AUR, mă rog, până la urmă e treaba lor dacă vor să o tot repete”, afirmă Cioloş.

"Dacă e să discutăm serios, noi am spus tot timpul că intenţia noastră este să refacem această coaliţie şi am şi explicat la vremea respectivă de ce nu mai putem continua cu Florin Cîţu ca premier. Florin Cîţu e preşedinte al PNL, după cum vedeţi mă întâlnesc cu el, nu e nicio problemă”, a afirmat Dacian Cioloş, marţi seară, la B1 Tv.

El a adăugat că, "dincolo de retorica ironică, important e să vedem cât de serioşi putem fi ca să ne asumăm guvernarea”.

"Prioritatea noastră zero este să încercăm să refacem această coaliţie, dar evident că ne vom asuma decizia pe care am luat-o. (...) Noi nu avem alte obiective, nu vrem să facem alte jocuri, nu avem calcule de culise, nu avem cinism în ceea ce facem. Realizăm faptul că e un risc major să îţi asumi guvernarea într-o astfel de perioadă de criză, dar dacă nu rişti nu reuşeşti să împingi lucrurile înainte”, a susţinut Dacian Cioloş.

El consideră că un guvern cu "susţinere clară" în Parlament are şanse reale de a scoate ţara din criză.

"Noi credem că cele mai mari şanse să scoată România din criză le are un Guvern care să aibă o susţinere clară, declarată şi asumată în Parlament. Din punctul nostru de vedere, în momentul de faţă, cele mai mari şanse ar trebui să le aibă o coaliţie de centru-dreapta, refacerea coaliţiei între PNL, USR şi UDMR. De altfel, activarea ei, pentru că această coaliţie are încă un protocol care, din ştiinţa mea, este în continuare în vigoare, el n-a fost revocat de niciuna dintre părţi, dar vom vedea, mâine o să am o discuţie cu liderii celorlalte două partide”, a adăugat Dacian Cioloş.

Dacian Cioloş respinge ideea că ar fi fost prins într-o capcană politică prin desemnarea ca premier. „Nu e cazul să se îngrijoreze nimeni pentru cariera mea politică sau candidatura la preşedinţie”, a scris acesta într-un mesaj pe Facebook.