Reacţii politice după asasinarea fostului premier Shinzo Abe. Iohannis: „Sincere condoleanţe familiei şi poporului japonez pentru această pierdere tragică”

Our heartfelt condolences to the family of the former Prime Minister @AbeShinzo and to the people of Japan for this tragic loss. He was a strong defender of democracy and multilateralism and also a true friend!

La rândul său, Marcel Ciolacu a condamnat atacul în urma căruia Shinzo Abe a decedat, precizând că fostul premier japonez a fost „un om de stat remarcabil şi un bun prieten al României”.

„Sunt profund şocat de vestea privind asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe! Excelenţa Sa a fost un om de stat remarcabil şi un bun prieten al României. Condamnăm ferm atacul! Gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de familia lui şi de poporul japonez!”, a scris Ciolacu, vineri, pe Twitter.

Profoundly shocked by the news on the assassination of the former 🇯🇵 Prime Minister @AbeShinzo! His Excellency has been an outstanding man of state & a good friend of #Romania. We strongly condemn the attack! Our thoughts & prayers are with his family & the Japanese people!