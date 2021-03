Bogdan Huţucă (PNL): PSD, repetent la matematica. Vrea să folosească 598 de milioane pentru a plăti alocaţii în valoare de 1,71 miliarde lei

„Amendamentele depuse de socialişti la Legea Bugetului contestă chiar matematica de clasa a II-a. Astfel, pesediştii au depus un amendament care prevede creşterea alocaţiilor pentru copii folosind banii din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. Din păcate însă, pesediştii s-au încurcat în calcule: au depus un amendament ce prevede creşterea alocaţiilor, ce are un impact bugetar de 1.716.385.000 lei, iar sursa de finanţare trecută este fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, fond ce are alocată suma de 598 de milioane de lei! Oricum am calcula, e totuşi imposibil să găsim 1.716.385.000 de lei dintr-un fond de 598 de milioane de lei”, atrage atenţia Bogdan Huţucă, preşedintele Comisiei de Buget, Finanţe, Bănci.

Bogdan Huţucă arată că acesta nu este singurul amendament depus de socialişti şi care are ca sursă de finanţare fondul de rezervă al Guvernului. „În total, pesediştii au depus sute de amendamente care indică fondul de rezervă ca sursă de finanţare, iar sumele adunate sunt de câteva ori mai mari decât banii care sunt bugetaţi în acest fond. Asta arată că de fapt pesediştii nu sunt interesaţi să treacă aceste amendamente ci doar să facă scandal”, spune liderul liberal.

Bogdan Huţucă arată şi că folosirea banilor din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului pentru astfel de cheltuieli încalcă legea. „Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Deci acest fond nu poate fi folosit ca sursa de finanţare a unor investiţii în procedura de dezbatere parlamentară a bugetului ci numai după aprobarea şi publicarea acestuia şi numai printr-o hotărâre de guvern”, explică liderul liberal.

Reprezentantul PNL îi ironizează pe social-democraţi pentru comportamentul lor de la dezbaterea legii bugetului. „În concluzie, pesediştii dovedesc că nu sunt deranjaţi deloc dacă încalcă legea, aşa cum nu pare a-i deranja nici măcar faptul că contestă operaţii aritmetice complexe precum adunarea şi scăderea”, încheie Huţucă. „Partidul Naţional Liberal este partidul care a crescut cel mai mult alocaţiile în ultimii ani. Am făcut acest lucru şi din opoziţie, şi de la guvernare şi vom continua să facem acest lucru şi de acum încolo”, mai spune Huţucă.