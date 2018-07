Alina Gorghiu, despre Liviu Dragnea: Are un profil de om bolnav, de obsedat

„Eu am crezut, când am deschis televizorul de dimineaţă, că domnul Dragnea şi-a dedicat o oră întreagă aseară, în emisiunea la care a participat, pentru Klaus Iohannis. A vorbit exclusiv despre preşedintele României. Evident că asta nu înseamnă un profil de om de stat, de om care conduce majoritatea parlamentară şi, indirect, guvernul României, ci este un profil de om bolnav, de obsedat. Realmente obsedat şi spun asta pentru că sunt încă colegi ai domniei sale care încă îl mai sprijină şi care ar trebui să fie îngrijoraţi de genul acesta de reacţie. Există scuze, evident, dar nu suficiente pentru a justifica comportamentul său”, a declarat Gorghiu.

Alina Gorghiu a mai spus că însuşi Liviu Dragnea a fost cel care a făcut public faptul că mai are două dosare penale care ar putea fi redeschise şi că problemele sale nu au o rezolvare, indiferent cât ar ameninţa cu suspendarea preşedintelui Iohannis.

„A făcut chiar domnia sa public faptul că mai are două dosare penale care urmează să fie supuse analizei pentru redeschidere, unul pe numele Dragnea, unul pentru compania prin care a devalizat jumătate din România, şi anume TelDrum, în septembrie. Deci presiunea pe Liviu Dragnea este una foarte mare şi el, ştiindu-se vinovat de aceste lucruri, nu are de ales decât să ameninţe pe toată lumea de dimineaţă până seară. Aşa face un om care simte fiorul finalului. Raţiunea şi echilibrul nu sunt, din punctul meu de vedere, compatibile cu profilul lui Liviu Dragnea, iar problemele lui nu au rezolvare, indiferent cât de mult ar ameninţa cu suspendarea pe actualul preşedinte al României”, a mai spus senatoarea.

Parlamentarul de Timiş a adăugat şi că a observat că Dragnea îl ameninţă „voalat” inclusiv pe colegul său de alianţă, Călin Popescu Tăriceanu, şi nu doar pe preşedintele Klaus Iohannis.

„Am văzut o nuanţă însă aseară, nu doar pe Klaus Iohannis îl ameninţă (Liviu Dragnea – n.r.), face acest lucru de un an şi jumătate, am văzut şi o ameninţare voalată la adresa lui Călin Popescu-Tăriceanu. Pentru că miza lui absolută este să se emită acel act numit ordonanţă de urgenţă pe Legile justiţiei şi Codurile penale. Cred că visează de dimineaţă până seară acest lucru. N-am să-l rog să înceteze, pentru că ce ne-am mai face în România? Despre ce am mai vorbi dacă nu despre un comportament dezechilibrat al unuia dintre cei mai puternici oameni din România”, a mai spus Gorghiu.