Acuzaţia de înaltă trădare e o simplă sperietoare. De ce nu-l poate suspenda PSD pe Iohannis

Ultima ameninţare lansată de PSD la adresa preşedintelui Iohannis vizează acuzaţia de înaltă trădare. Potrivit Constituţiei, Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a preşedintelui României, însă e nevoie de o majoritate de cel puţin două treimi. Aritmetica parlamentară arată că PSD şi ALDE nu pot strânge o majoritate atât de lejeră nici măcar cu ajutorul minorităţilor naţionale, care, în mare parte, votează cu Puterea. Aşadar, PSD are nevoie de sprijinul UDMR, însă, potrivit unor surse politice, maghiarii sunt de partea preşedintelui, în condiţiile în care Klaus Iohannis a fost votat într-o proporţie covârşitoare de electoratul maghiar la alegerile prezidenţiale din 2014.

De ce insistă PSD

Punerea sub acuzare pentru înaltă trădare ar atrage suspendarea imediată a preşedintelui, iar la Cotroceni ar ajunge Tăriceanu sau Dragnea ca interimari. În plus, PSD ar scăpa de referednumul pentru demiterea preşedintelui şi de campania electorală aferentă. Potrivit Constituţiei, în cazul în care Parlamentul votează punerea sub acuzare a preşedintelui şeful statului este suspendat de drept până la o decizie definitivă a instanţei. Numai că, fără UDMR, planul lui Dragnea rămâne o simplă sperietoare.

Mai există o modalitate de suspendare a preşedintelui, mai la îndemâna PSD, dar totodată mai riscantă. În cazul în care Iohannis încalcă Constituţia, Parlamentul îl poate suspenda „cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor“, deci totul ar depinde doar de PSD şi ALDE, fără UDMR. Numai că această procedură ar atrage automat un referendum de demitere, iar PSD nu mai vrea să repete episodul din vara anului 2012, când Traian Băsescu s-a întors la Cotroceni după o lună de suspendare.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că documentul pentru punerea sub acuzare a lui Iohannis pentru înaltă trădare este finalizat, dar că încă PSD şi ALDE nu au luat o decizie în această privinţă. „Sunt multe acţiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării. Nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acţiuni care au adus deservicii României”, a afirmat liderul PSD.