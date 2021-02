Şoşoacă, prima reacţie după excluderea din AUR: Deci în campania electorală am minţit, iar acum venim în Parlament să ne facem interesele obscure?

Într-o discuţie cu Adriana Bahmuţeanu, transmisă în direct pe Facebook, Diana Şoşoacă a comentat excluderea sa din partidul AUR. Şoşoacă a spus că în acest fel liderul AUR Sorin Lavric şi-a demonstrat misoginismul, acuzându-l că în Parlament a vrut să o lovească, dar „s-a oprit la timp”.

„Eu nu am probleme cu el (Sorin Lavric) pentru că sunt femeia-bărbat bine”, a spus Şoşoacă în râsete, după ce a relatat că marţi acesta a vrut să o lovească.

„S-a oprit la timp pentru că i-am zis: Cine eşti tu să îndrăzneşti să faci aşa ceva? Cum îţi permiţi?

Lavric a spus: Cum îţi pemiţi tu să faci criminali guvernul, politicienii?

Dar sunt altceva? am zis eu. Dar ce, eu şi George am zis altceva în campanie?

Dar campania electorală s-a terminat! A zis el.

A, deci în campanie am minţit, iar acum venim în Parlament să ne facem interesele obscure exact ca în celelalte partide?” a relatat senatoarea conversaţia cu Sorin Lavric.

Incidentul din interiorul grupului parlamentar AUR ar fi pornit de la faptul că Diana Şoşoacă a vorbit peste timpul limită acordat partidului în Parlament, motiv pentru care i s-a şi întrerupt microfonul. Senatoarea spune că în acel moment prezenta efectele adverse ale vaccinului Pfizer. În plus, Şoşoacă a adăugat că a mai existat o problemă, atunci când a oprit cinci adopţii ilegale, ia colegii de partid i-au spus că „aşa este politica”.

„Păi m-au întrerupt exact când prezentam efectele advserse ale vaccinului Pfizer, de pe site-ul lor, unde spune că aceste efecte, 70% sunt la femei, care pot rămâne sterile. Deci se atacă matricea naţională. Ştiu cum funcţionează sistemul, ştiu cine abuzează. A mai fost o problemă când am oprit mafia adopţiilor şi am oprit 5 copii de la adopţii ilegale. Foarte multă lume m-a ameninţat. Dintre colegii mei nu, doar au mustăcit şi au spus că trebuie să înţeleg că aşa este politica. Atenţie. Nu George, George e un om foarte ok. Dar domnul Lavric a avut un limbaj absolut de maidan şi chiar a ridicat mâna la mine”, a completat senatoarea.

Întrebată de Adriana Bahmuţeanu dacă AUR „a bătut palma” cu USR, Şoşoacă a spus că ea speră contrariul şi că bănuieşte că intenţia este de fapt să fie îndepărtată de la conducerea Comisiei de abuzuri din Senat.

„Eu zic că nu, ar fi păcat, pentru că există un singur om în afară de mine care a luat atitudine, este George Simion care şi-a păstrat linia, un pic mai temperat, pentru că agora este agora şi instituţia e instituţie. Dar nu am făcut altfel decât să-mi cer cuvântul.” a menţionat senatoarea.

Ce spune Şoşoacă despre Claudiu Târziu

Senatoarea a adus acuzaţii şi la adresa lui Claudiu Târziu, copreşedintele AUR, spunând că îl caracterizează „dubla măsură”. Mai mult, Şoşoacă a adăugat că aceştia şi-au trădat electoratul, iar ea va continua să „se lupte pentru oameni şi să îşi reprezinte ţara”.

„Dubla măsură nu poate caracteriza un creştin”, i-a transmis Şoşoacă copreşedintelui AUR, Claudiu Târziu.

Nu în ultimul rând, întrebată dacă excluderea vine în urma petrecerii organizate de ziua soţului său, fără măşti, cu lăutari şi cu dedicaţii pentru Raed Arafat, Şoşoacă a spus că nu, ba chiar a fost chiar lădată în Parlament. „Claudiua Târziu a râs, a zis că nu ştie de unde mi-a venit ideea” a adăugat aceasta.

Senatoarea mai spune că nimeni din AUR nu e de acord cu măştile, iar petrecerea ei din pandemie a fost „chiar foarte bine primită şi au început şi alţii să facă petreceri”.