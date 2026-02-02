search
Luni, 2 Februarie 2026
Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, rămâne cu diamantele de 2 milioane de euro deși nu le poate justifica. Decizie definitivă a Înaltei Curți

Publicat:

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni, definitiv, contestația prin care Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încercat să răstoarne sentința în „Dosarul diamantelor”.

Daniel Tudorache FOTO: Inquam Photos
Daniel Tudorache FOTO: Inquam Photos

Instanța supremă a respins contestația Agenţiei Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în dosarul fostului primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache pe motiv că este nefondată, potrivit minutei publicate pe portalul ICCJ. Decizia este definitivă. 

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarea Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate împotriva sentinţei nr. 424 din data de 22 octombrie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr.1278/1/2025, privind pe intimaţii Tudorache Daniel şi Tudorache Constanţa Adina. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatoarea la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii Tudorache Daniel şi Tudorache Constanţa Adina, în cuantum de câte 377 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 2 februarie 2026”, potrivit minutei ședinței.

În primă instanță, Daniel Tudorache fusese condamnat la 3 ani și jumătate. În apel, ÎCCJ a decis să reducă pedeapsa la trei ani și să dispună suspendarea executării în cazul lui Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1.

Fostul edil PSD din Sectorul 1 a fost acuzat de DNA de spălare de bani și complicitate la trafic de influență. În martie 2022 a fost trimis în judecată de DNA pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor, alături de soţia sa, Adina Constanţa Tudorache şi Ion Niţă.  

Este vorba despre dosarul „diamantelor", intitulat astfel de mass-media, după ce la locuinţa lui Daniel Tudorache au fost găsite sute de bijuterii şi pietre preţioase cu o valoare de peste 9 milioane lei.  

Conform DNA, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, Ion Niţă, persoană aflată în anturajul lui Daniel Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contractul de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.

În schimbul banilor, Niţă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât şi prin intermediul lui Tudorache, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii - plata la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor.

