New European Ensemble, la Sala Radio, pe 6 septembrie

Carlo Boccadoro (n. 1963) a studiat pianul, percuţia şi compoziţia la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano. Începând cu 1990 a colaborat cu orchestre şi instituţii de prestigiu internaţional (Teatrul Scala din Milano, Orchestrele Gewandhaus din Leipzig, Concertgebouw din Amsterdam şi multe altele) de la care a primit comenzi sau unde i s-au cântat lucrări. A scris patru opere de cameră şi una pentru copii – ultima la comanda compozitorului Luciano Berio. A colaborat şi cu formaţii de jazz. În calitate de dirijor a apărut alături de numeroase orchestre, în special din Italia. Din 1997 conduce formaţia camerală Sentieri selvaggi (Cărări neumblate) ce-şi propune familiarizarea publicului cu muzica contemporană prin concerte, seminarii etc. Compozitorul cultivă un stil original şi colorat în lucrări de preferinţă camerale, bine construite, cu un tematism clar. A abordat şi domeniul muzicologiei prin câteva cărţi cu caracter de popularizare.

Peter Adriaansz (n. 1966) a studiat compoziţia la conservatoarele din Haga şi Amster-dam. Din 1993 e compozitor liber-profesionist. Este apreciat mai ales pentru originalitatea şi singularitatea universului său sonor. „Dacă muzica poate fi un mediu în care pot fi explorate cele mai profunde probleme ale existentei umane – aşa cum cercetătorii medievali credeau că se poate – atunci fiecare generaţie trebuie să reformuleze aceste probleme şi să le facă relevante pentru timpul ei. Puţini compozitori contemporani au abordat această problemă cu atâta dăruire şi lipsă a oricărei prejudecăţi şi temeri aşa cum a făcut-o Peter Adriaansz. Creaţia lui se încadrează, la cel mai special nivel, în categoria muzicii abstracte şi readuce la viaţă ideea medievală a muzicii bazate pe numere. Dar întrebările pe care le provoacă aparţin fără îndoială secolului XXI şi ele se referă la percepţia muzicală, la natura sunetului şi la trecerea timpului”. (Bob Gilmore)

Adrian Pop (n. 1951) este o personalitate bine cunoscută în viaţa muzicală românească, în general şi în cea clujeană, în special. A fost mult timp coordonatorul vieţii muzicale a oraşului de pe Someş, director al Filarmonicii „Transilvania” şi rector al Universităţii de Muzică, în cadrul căreia, bineînţeles, a fost şi profesor. Creaţia sa cuprinde lucrări simfonice, corale, muzică de cameră, live electronic, jazz, muzică de scenă. Majoritatea lucrărilor sale se bucură şi de circulaţie internaţională, fiind abordate de formaţii muzicale şi interpreţi de prestigiu din ţară şi străinătate.

Mătasea şi metalul / La seda y el metal (2011/2013) pentru cvartet de coarde „...este titlul ales de rafinatul traducător român Aurel Covaci pentru o selecţie de poeme de dragoste (nepublicate anterior în vreun volum) ale unuia dintre cei mai apreciaţi autori ai genului, poetul chilian Pablo Neruda. Impresia puternică a acestor poeme mi-a inspirat mai întâi un ciclu juvenil de cinci lieduri, scris în 1973, urmat, după mulţi ani, de acest cvartet în care sunt reluate şi dezvoltate unele dintre ideile tematice ale liedurilor, laolaltă cu alte afluenţe din creaţii anterioare şi idei noi. Metaforele « mătăsii » şi « metalului » apar ca o sublimare a antagonismului, dar şi a complementarităţii dintre viril şi feminin; desprinse de versurile ce le-au declanşat, filtrate prin distanţă şi reflecţie, acestea se transformă într-un mod de interpretare a contrastelor de expresie ale stărilor muzicale, ca şi a modalităţilor de sinteză a acestora. Impetuozitatea şi îndrăzneala, efortul demiurgic şi spiritual ca marcă a masculinului se întreţes cu dulceaţa şi căldura, lirismul, senzualitatea şi misterul feminin. Distanţa în timp la care se situează această re-frecventare a fondului germinativ al lucrării adaugă cvartetului nota unei meditaţii introspective”. (Adrian Pop)

Spaniolul José María Sánchez-Verdú (n. 1968) a studiat dirijatul, muzicologia şi compoziţia la Conservatorul Regal Superior de Muzica din Madrid. S-a perfecţionat în arta compoziţiei la Siena şi la Şcoala superioară de muzică din Frankfurt. Interesant este faptul că muzicianul are şi o diplomă în drept (Universidad Complutense din Madrid).

In calitate de dirijor colaborat cu orchestre din întreaga lume şi a scris la comandă multe lu- crări dedicate unor ansambluri instrumentale. Ca şi alte partituri ale sale, „Lux ex tenebris” (Lu-mină din întuneric) este rezultatul experimentelor în domeniul microtonalităţii. Iar punctul de plecare, sursa de inspiraţie, în acest caz, a fost arta de desenator a lui Francisco Goya.

Lux ex tenebris (titlul unui desen al celebrului pictor) a fost scrisă în perioada 2003-2009 şi este destinată unui ansamblu în care stau alături chitara, clarinetul, vioara, viola şi violoncelul. Lucrarea durează 35 de minute şi a fost dedicată chitaristului solist Jürgen Ruck şi Ansamblului Modern, care au prezentat-o în prima audiţie absolută sub bagheta compozitorului, la 24 martie 2009, la Sevilia. Pentru mine muzica este concretă şi mai ales vizibilă – afirma compozitorul într-un interviu datat 2012. Eu percep de fiecare dată muzica în texturi, în culori, în materiale diverse… in spatii precis conturate, cu anume arhitecturi. Chinestezia este pentru mine deosebit de importantă.” Ascultând şi „privind” cu ochii minţii ciclul Lux ex tenebris simţi şi înţelegi semnificaţiile profunde ale acestei declaraţii. Cele 8 secvenţe – care se cântă fără pauze – evocă următoarele imagini: 1. Vânătoarea de tauri; 2. Somnul raţiunii naşte monştri; 3. Alt mod de a vâna tauri; 4. Amorul şi moartea; 5. Nimic. Întâmplarea va spune; 6. Nebunie veselă; 7. Au zburat; 8. Maurii omoară pe câmp un taur cu suliţa.

PROGRAM

Vineri 6 septembrie

NEW EUROPEAN ENSEMBLE

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ dirijor

Carlo Boccadoro Lucrare în primă audiţie (2018) (flaut, clarinet bas, vioară, violă, violoncel, percuţie, pian)

Peter Adriaansz Lucrare în primă audiţie (2019)

Adrian Pop Cvartetul „Silk and Metal” (2011)

José María Sánchez-Verdú Lux ex Tenebris (2003)

