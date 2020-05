Tiberiu Galamboş, fost instructor al grupării MISA, implicat în scandalul de la Kaufland: „E absurd! Pentru ce să iei temperatura?“

Regizorul George Adamescu, soţia sa şi Tiberiu Galamboş au fost cei trei protagonişti ai scandalului legat de măsura de termoscanare de la Kaufland. Ulterior, Tiberiu Galamboş s-a dezis de orice implicare în incident şi susţine că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a petrecut. Mai mult, acesta a declarat că doar a încercat să aplaneze situaţia. În filmuleţul montat el poate fi văzut în permanenţă lângă soţii Adamescu. „Am cerut ca din conducerea Kaufland să vină cineva să avem o discuţie pe tema respectivă. Vrem să vă arătăm şi noi legea că hotărârea de guvern nu ne obligă să fim termoscanaţi la intrarea în magazin. au fost cei trei protagonişti ai scandalului legat de măsura de termoscanare de la Kaufland. Ulterior, Tiberiu Galamboş s-a dezis de orice implicare în incident şi susţine că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a petrecut. Mai mult, acesta a declarat că doar a încercat să aplaneze situaţia. În filmuleţul montat el poate fi văzut în permanenţă lângă soţii Adamescu. „Am cerut ca din conducerea Kaufland să vină cineva să avem o discuţie pe tema respectivă. Vrem să vă arătăm şi noi legea că hotărârea de guvern nu ne obligă să fim termoscanaţi la intrarea în magazin.

E absurd! Pentru ce să iei temperatură? Nu e niciun indiciu că eşti bolnav. S-au venit trupe de la pază şi ordine, s-au încins discuţiile. A venit un domn mai înalt şi a zis că nu doreşte să fie termoscanat, au sărit pe el. De acolo a pornit.

Au chemat apoi să vină poliţia pentru acel om, apoi i-a luat pe oamenii ăştia S-a format aşa un curent de opinie. S-a făcut proces verbal. Am discutat şi eu cu poliţia. Am primit o avertizare. Am întrebat de ce? Eu am vrut doar să aplanez discuţia”, a declarat Tiberiu Galamboş, reprezentantul Asociaţiei Civică Dreptatea.