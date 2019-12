Reprezentantul pacienţilor, Vasile Barbu, despre cazul femeii arse la Floreasca: „Un cumul de neglijenţe şi o vină colectivă”

Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu, consideră că este vorba despre un cumul de neglijenţe iar vina pentru incident este una colectivă. Însă de facto, vina aparţine celui care a utilizat electro-bisturiul fără să se asigure că în preajmă nu există substanţe inflamabile, mai cu seamă că ştiau că acel dezinfectant este foarte inflamabil, arată Barbu. „Materialele textile îmbibate cu alcool, cu care s-a tamponat câmpul operabil trebuiau înlăturate, aici s-a greşit, din cauza grabei şi a lipsei de experienţă a rezidenţilor. Nu putem elimina însă circumstanţele în care s-a produs incidentul. Era urgenţa de a interveni, pentru că pacienta sângera. Este vorba despre o echipă, care poartă vina: medicul de gardă, care coordona rezidenţii şi medicul Beuran, care îi coordona indirect, medicii rezidenţi, care nu au autorizaţie de liberă practică şi asistenta medicală care se ocupa de câmpul operator şi care este instruită în acest sens”, explică reprezentantul pacienţilor.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat la rândul lui că este „surprinzătoare atitudinea unor chirurgi implicaţi în acest incident, care refuză să coopereze cu echipele de control. A trebuit ca ministrul Sănătăţii să afle prin surse terţe. Nu am aflat nici de la conducerea spitalului, nici de la conducerea secţiei, nu ne-au semnalat acest incident deosebit de grav”. Costache a precizat că lui Beuran nu i s-a luat nicio declaraţie deoarece, contactat fiind, a spus că nu poate veni la spital, urmând a se întâmpla acest lucru luni.

Familia pacientei precizează la rândul ei că nimeni nu le-a prezentat gravitatea incidentului. „În dată de 10.12.2019, mama a fost internată la Spitalul de Urgenţă Floreasca, cu diagnostic de cancer pancreatic, în vederea intervenţiei chirurgicale ce a avut loc în dată 13.12.2019, operaţie ce a fost condusă de prof. dr. Mircea Beuran. După această intervenţie chirurgicală, evoluţia mamei a fost una favorabilă, comunicând în permanentă cu familia. Mama se simţea norocoasă pentru şansă care i se oferise şi bucuroasă că se simţea mai bine. Recuperarea post operatorie a fost monitorizată în continuare în cadrul spitalului Floreasca, timp de o săptămână. În dimineaţă zilei de 22.12.2019, am fost contactaţi telefonic de o colegă de salon a mamei, care ne-a adus la cunoştinţă faptul că mama a fost dusă de urgenţă la blocul operator, deoarece pe parcursul nopţii starea ei s-a înrăutăţit. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii spitalului, a reieşit faptul că intervenţia chirurgicală de pe 22.12.2019 a fost necesară de urgenţă, datorită unei hemoragii interne. În plus, ne-a fost menţionat faptul că, în timpul operaţiei, a avut loc un accident în urmă căruia mama a suferit arsuri de gradul 2. Atunci când am solicitat mai multe detalii, ni s-a spus că nu se ştie decât că a fost un accident”, a precizat familia.

Medicul Mircea Beuran neagă

Medicul chirurg Mircea Beuran a declarat, sâmbătă seara, că el nu a făcut parte din echipa care a operat-o pe pacienta care a luat foc pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca, iar acest lucru poate fi dovedit cu camerele video de la intrarea în spital, din blocul operator şi cu protocoalele de terapie intensivă care notează toţi timpii operaţiei. „M-a sunat, fiind duminică dimineaţă, unul dintre colaboratorii mei că situaţia cu această bolnavă este aşa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus să intre urgent în sală că vin şi eu - eu locuind în afara Bucureştiului. El, fiind medic primar, şi-a făcut o echipă, a intrat. Eu am plecat către spital. Eram în maşină, la vreo 5-6 minute de spital, când m-a sunat că au luat foc câmpurile operatorii ce acopereau această pacientă. Nu am fost în echipa operatorie de la bun început. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea în spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensivă, pentru că se notează toţi timpii de la anestezie”, a declarat chirurgul.

„Domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări”

22 decembrie. Ora 9.00. O pacientă bolnavă de cancer este băgată de urgenţă în sala de operaţii. Fusese operată de cancer la pancreas cu câteva zile în urmă, iar pe 22 dimineaţa a fost depistată cu hemoragie internă. S-a decis intervenţia în regim de urgenţă. „La ora 9.20 pacienta a fost intubată şi la indicaţia medicului anestezist am început pregătirea în vederea montării cateterului venos central.În timpul pregătirii montării cateterului unul dintre medicii chirurgi a strigat foc, şi a încercat să stingă focul - moment în care medicul anestezist era la capul pacientei - ca să nu se detubeze, iar eu am tras de câteva câmpuri de sub pacientă - ca focul să nu ajungă la capul pacientei”, a mărturisit un asistent de anestezie prezent în sala de operaţii.

„Era vorba de o intervenţie de urgenţă în care de la contact, conflictul dintre câmpurile chirurgicale, soluţiile biocide folosite şi bisturiul electric, s-a format un incendiu, s-a aprins câmpul şi s-a produs o arsură de 40% din suprafaţa tegumentară a pacientului. Este o arsură de dimensiuni importante”, a explicat Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, cel care conduce ancheta ministerului. Potrivit asistentelor, pacienta este polialergică, iar medicul chirurg a cerut să fie folosit alcool alb pentru dezinfecţia câmpului operator. „Menţionez că la sosirea în sala de operaţii medicul ne-a informat că pacienta este polialergică, lucru menţionat şi în foaia de observaţie, şi că doreşte alcool alb, adică Skinman Soft Protect (un dezinfectant de mâini pentru chirurgi - n.r.) (...) După ce le-am dat pe masă cele necesare intervenţiei, inclusiv soluţia cerută, medicii au efectuat câmpul operator şi am aşezat câmpurile sterile. La un moment dat, după ce au început intervenţia, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment în care echipa operatorie a început să mişte câmpurile pentru a găsi sursa de foc şi a o stinge. În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacientă, flacăra s-a extins cu repeziciune din zonele lombare şi toracice către capul pacientei unde se afla aparatul de anestezie în funcţiune.”, arată una dintre asistente.

În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacientă, flacăra s-a extins cu repeziciune din zonele lombare şi toracice către capul pacientei unde se afla aparatul de anestezie în funcţiune Asistenta Martor la incident

Iată cum descriu ceilalţi martori nenorocirea. „Îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum şi foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul în sala 2 la solicitarea medicului.”, a mărturisit martorul.

La aproape o săptămână de la incident, conducerea Spitalului Floreasca a făcut şi primele declaraţii. „Intervenţia chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenţia chirurgicală fiind finalizată. În cursul aceleiaşi zile, incidentul a fost adus la cunoştinţa conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate şi a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanţele producerii accidentului. În acest sens au fost solicitate şi primite declaraţii ale personalului implicat în incident şi au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidenţiate fapte/aspecte cu alte conotaţii, vor fi sesizate organele în drept”, se precizează într-un comunicat dat publicităţii de către spital. Deputatul Emanuel Ungureanu susţine că din echipa de medici care opera făcea parte şi chirurgul Mircea Beuran care ar fi folosit „greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc”.