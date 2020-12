Teoretic, nimic nou, numai că în ultimele săptămâni situaţia a început să se schimbe dramtai şi nivelul urgenţelor să se schimbe odată cu apariţia noi "tulpini britanice" a virusului, cu mult mai contagioasă şi mortală decât varianta clasică. Din momentul în care evoluţia cazurilor a urmat un scenariu în evoluţie exponenţială în UK iar cetăţenii britanici călătorind în diverse ţări din UE au adus noua formă de virus pe continent, a fost pusă întrebarea esenţială: vaccinul anti-Covid 19 Pfizer acţionează preventiv, da sau nu, împotriva noi "tulpini britanice" a virusului? Compania farmaceutică a răspuns afirmativ, dar cel mai important lucrur este că informaţia a fost confirmată şi de Agenţia Europeană a Medicamentului care, într-un comunicat oficial, a declarat că nu există nici un fel de dovadă care să sugereze că "vaccinul Pfizer/BioNTech nu ar fi eficient şi împotriva noii variante". Reacţia de care vă spuneam este logică: se pare că, brusc, în ţările UE a început să crească apetenţa populaţie pentru vaccinare şi că există presiuni importante ca guvernele să încerce fie să deschidă sub licenţă limii de producţie proprii, fie pentru a negocia cote superioare faţă de cele obţinute până acum.

Dar ce se întâmplă în ţările vecine României, cele în care procesul de vaccinare ar trebui - cel puţin în principiu - să urmeze grafice apropiate cu cele de la noi deoarece este clar că doar astfel se va putea să scadă cota alarmantă de infectări provocate de traficul zilnic de frontieră la care se adaugă eplozia de vizitatori şi chefurile aferente în plus de Sărbători? Din această cauză este interesant să vedem ce se anunţă în R.Moldova şi Ucraina.

Conform unui material difuzat de HotNes de 22 decembrie, " Vaccinurile împotriva COVID - 19 nu pot ajunge în Republica Moldova mai devreme de luna mai deoarece este pe la sfârşitul listei de aşteptare dintre cele 92 de state din alianţa globală pentru vaccinuri, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), citată de JurnalTV.md: "De rând cu 92 de state, care vor primi gratuit vaccin contra COVID-19, pentru 20% din populaţie. Mai departe, vom vedea care va fi vaccinul de pe piaţă şi ţara singură va trebui să-şi cumpere acest vaccin...Noi aşteptăm, cel mai devreme posibil, este luna mai, când ţara va primi primul lot de vaccin", a declarat Anatol Melnic, şef de secţie la ANSP.La noi sunt estimaţi ca să fie vaccinaţi în prima tranşă 700 de mii de oameni, câte două doze, asta avem la un milion şi 400 de mii de doze de vaccin".

Nu-i nimic, se pot baza pe solidaritatea României. Ce puţin aşa anunţa senatorul liberal Viorel Badea (preşedintele PNL Diaspora) citat pe 25 noiembrie de G4Media:

"Aşa cum am anunţat zilele trecute, în drumul spre Basarabia i-am făcut o vizită şi bunului meu prieten, Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii. Discutând despre proiectele comune din domeniul sănătăţii care vor lega cele doua maluri ale Prutului, dl. ministru m-a rugat să transmit basarabenilor o veste bună. Aşa cum ştiţi, Uniunea Europeană a contractat o primă tranşă de 30 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, România urmând sa beneficieze de 4% din totalul acestor doze. Din cantitatea care revine ţării noastre, guvernul liberal a decis să doneze o parte Basarabiei. Numai împreună, uniţi, putem trece peste această provocare!".

Asta după ce, la fine de august, europarlamentarul Cristian Buşoi solicita intervenţia CE în acest proces dar, având în vedere actualkele condiţii, este clar că programul general de distribuire nu va fi modificat şi că efortul va trabui sp fie suportat de România mai ale că R.Moldova mizase iniţial pe faimosul Redemesivir, dovedit ineficient şi abandonat între timp. Acum, urmează să vedem cum decide şi cum împarte România dozele primite. Dar cine va lua decizia şi o va comunica public: Preşedintele Iohannis, CSAT-ul, Primul Ministru prin OUG sau va ajunge în Parlament? Se vedem şi care vor fi cantităţile donate, că doară nu se promite şi uită....

Situaţia din Ucraina este cu totul diferită deoarece nu are o ţară frate sau soră ca cineva să vrea s-o susţină cum facem noi cu R.Moldova aflată, de când se ştie, în situaţie economică-limită. La Kiev, lucrurile se lămuresc într-u ritm extrem de rapid. Poate fără niciun fel de legătură directă, s-au petrecut două evenimente deosebit de interesante.

Primul, miercuri, a fost semnarea între Ucraina şi China a unui acord comprehensiv privind participarea ţării la construcţia "Noului Drum al Mătăsii" constând în realizarea unui spaţiu de liber schimb urmând ca, în următorii 5 ani, valoarea comerţului bilateral să crească cu peste 50%, până la nivelul de 20 de miliarde $. În Ucraina, conform termenilor acordului, chinezii vor dezvolta companii mixte în domeniul procesării produselor agricole, crearea de parcuri industriale şi a unor zone de producţie de înaltă tehnologie. Ceea ce atrage atenţia este angajamentul de modernizare rapidă a reţelei feroviare a Ucrianei în care China vrea să investească masiv în speranţa de a o transforma într-un hub demult dorit la Marea Neagră, acordul fiind susţinut de lege adoptată în Parlament pe 17 decembrie.

În acest context favorizant, ministrul ucrainean de externe Dimitrii Kuleba a spus miercuri că chinezii sunt gata să ofere ţării sale tot necesarul de vaccin anti-Covid 19, afirmând că între cele două părţi contactele se află în plină desfăşurare. Este posibil să fie vorba despre o măsură asiguratorie suplimentară, un fel de plan "just in case" deoarce avem şi anunţul făcut de curând de preşedintele ucrainian Zelensky. El a mulţumit în termenii cei mai călduroşi preşedintelui Emmanuel Macron "pentru faptul că este gata să ajute în urgenţă cu un transport de vaccin împotriva Covid-19. Este un gest de prietenie. Apreciez sprijinul francez în favoarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale şi iniţiativele de pace ale Franţei". Discuţia nu ar fi numai despre o cantitate sporită de vaccin accesabilă de către Ucraina în cadrul programului mondial COVAX, diplomaţii de la Kiev negociază creşterea cotei de la nivelul actual de 8 milioane de doze până la 16 milioane de doze. Dar marea speranţă a vecinilor noştri este ca înţelegerea cu chinezii să însemne şi montarea rapidă a unei facilităţi naţionale de producere a vaccinurilor sub licenţă, ceea ce ar permite ca Ucraina să poată deveni şi sursă activă de export pentru această regiune a lumii, scăzând nivelul său direct de dependenţă strategică.

Nu uitaţi să va distanţaţi social şi să vă spălaţi pe mâine şi, purtători permanenţi de mască, să aşteptăm cu încredere. Ce anume? Mai contează? De ce sunteţi cârcotaşi şi răutăcioşi?