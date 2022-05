Jill Biden în România. Prima doamnă a SUA a aprovizionat bucătăria bazei Mihail Kogălniceanu cu ketchup, după ce a aflat că rezervele sunt pe terminate

După ce a ajuns în România după-amiază, Jill Biden a luat masa alături de soldaţii americani la baza militară Mihail Kogălniceanu, potrivit secvenţelor video postate pe contul ei de Twitter.

În videoclipurile postate de ea pe Twitter, aceasta poartă o şapcă a Fundaţiei „Beau Biden”, o mască neagră şi mănuşi de plastic, punându-şi mâncare într-o caserolă. Videoclipul este însoţit de mesajul „Mâncarea este dragoste”.

În alte secvenţe video, postate de televiziunile americane, Jill Biden poate fi văzută punând mâncare în caserolele soldaţilor americani prezenţi în România şi dând mâna cu unii dintre ei. „Vrei un cartof?” întreabă un soldat. „Asta-i tot ce vrei?” mai întreabă ea un alt soldat.

În timp ce lua masa cu soldaţii americani, Jill Biden i-a anunţat că le-a adus ketchup, iar aceştia au început să aplaude şi să o ovaţioneze.

Our troops at MK Air Base continue to answer the call of duty with courage, honor, and strength.



Joe and I are praying for the safety of each and every member of our military working for peace alongside our NATO allies. pic.twitter.com/uZv2l4JC2n