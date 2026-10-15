 Ilie Bolojan, după discuțiile de la Bruxelles cu liderii PPE: „Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din UE” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, după discuțiile de la Bruxelles cu liderii PPE: „Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din UE”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a participat joi, la Bruxelles, la Summitul Partidului Popular European (PPE), unde a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu liderul PPE, Manfred Weber, și cu alți lideri europeni despre prioritățile României și viitorul Uniunii Europene.

Ilie Bolojan a participat la Summitul Partidului Popular European
Ilie Bolojan a participat la Summitul Partidului Popular European Foto: FB Ilie Bolojan

„România are nevoie de o economie mai competitivă, de energie la prețuri mai bune și de mai multă siguranță la granițele sale. Acestea sunt obiective pentru care trebuie să lucrăm împreună, atât la nivel național, cât și european În privința viitorului buget al Uniunii Europene, încă nu s-a ajuns la un consens. Susținem finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a agriculturii, dar și investițiile în infrastructura de transport, în rețele energetice și în mobilitatea militară. Pentru România, aceste fonduri înseamnă dezvoltare și reducerea decalajelor dintre regiunii”, a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul interimar.

„Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană”

Un alt subiect important al discuțiilor a fost cel al prețurilor la energie, „care afectează direct cetățenii și companiile”.

„ Avem nevoie de soluții pentru reducerea costurilor pe termen scurt, dar și de investiții care să ne asigure mai multă independență energetică pe termen lung. România are un rol important de jucat în acest domeniu. Dezvoltarea gazelor naturale din Marea Neagră, investițiile în energia nucleară și modernizarea infrastructurii ne pot consolida poziția în Europa. Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Trebuie să valorificăm acest potențial în beneficiul economiei noastre și al securității energetice europene”, a subliniat Ilie Bolojan.

„Trebuie să ne întărim capacitățile de supraveghere și apărare” 

Premierul interimar a discutatat cu liderii europeni și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor cu drone care au vizat nave comerciale aflate în apropierea coastelor României.

„Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, arată că trebuie să ne întărim capacitățile de supraveghere și apărare și să cooperăm mai strâns cu partenerii europeni. România susține consolidarea Flancului Estic”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bilojan și Ursula von der Leyen
Ilie Bilojan și Ursula von der Leyen Foto: FB Ilie Bolojan

„Vom susține măsurile bune pentru România și ne vom opune celor care nu respectă angajamentele asumate”

Bolojan a făcut referire și politică internă, precizând că a prezentat partenerilor europeni și situația din țară:

„România are probleme urgente de rezolvat. Bugetul, cheltuielile publice și investițiile nu pot rămâne blocate din cauza crizei politice. PNL va rămâne în opoziție și vom evalua activitatea viitorului guvern în funcție de măsurile pe care le ia și de rezultatele acestora. Vom susține măsurile bune pentru România și ne vom opune celor care nu respectă angajamentele asumate.

Vom continua dialogul cu partenerii noștri europeni pentru a susține interesele României și pentru a contribui la deciziile care influențează dezvoltarea și securitatea țării noastre”.

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