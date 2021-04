Homosexual elveţian de 73 de ani, condamnat pentru turism sexual în România. Pensionarul prefera adolescenţi

Bărbatul a fost acuzat de mai multe acte sexuale plătite cu minori, precum şi de mai multe acte de pornografie. Procurorii au cerut o pedeapsă de 3 ani şi jumătate, însă apărarea a solicitat doar 2 ani, conform St. Galler Tagblatt.

Bătrânul de 73 de ani din cantonul elveţian Turgovia a încercat totul în instanţa pentru a se pune într-o lumina bună. În prezent trăieşte singur, nu are contacte sociale şi nu mai simte plăcere sexuală, a spus el. În plus, este o epava din punct de vedere psihologic: „Nu am putut dormi de când am fost arestat”.

Bărbatul s-a plâns magistraţilor că ia medicamente dar nu-i sunt de niciun folos. „Mă trezesc înfricoşat şi transpirat. Văd apoi copii în faţă mea”.

În ultimul său cuvânt, el şi-a căutat o scuză: „Aş vrea să spun că îmi pare infinit de rău pentru tot. Sper şi aş fi recunoscător pentru o judecată blanda. Promit: asta nu se va mai întâmplă niciodată”, a spus bărbatul.

Totuşi, ceea ce îi lipsea practic complet era empatia faţă de victimele sale. Între 2015 şi 2017 a avut relaţii cu cel puţin patru băieţi români în timpul vacanţei, toţi aveau între 14 şi 17 ani la acea vreme.

Vârstă consimtamantului în România este de 15 ani, românii ajung la vârstă majoratului la vârstă de 18 ani. Deşi probabil că a fost o chestiune de o anumită natură voluntară din partea băieţilor români, nu s-a pus în discuţie pentru curte că elveţienii au exploatat situaţia băieţilor pentru a-şi realiza „motivele egoiste”.

Doar părinţii lui ştiau că e homosexual

Într-adevăr, acuzatul arătase o mare tendinţa infracţională pentru a-şi îndeplini planurile. În timp ce în Elveţia, numai părinţii lui ştiau despre homosexualitatea sa, pe care a suprimat-o complet în viaţă de zi cu zi, el a manifestat-o în străinătate.

În România el a închiriat o casă şi a refăcut-o timp de trei ani. Minori au fost, de asemenea, implicaţi în construcţie şi i-au oferit servicii sexuale contra unor mici recompense financiare în timpul sejururilor sale de vacanţă.

Procurorul crede că ar fi vorba de 30-40 de contacte sexuale

În timp ce a admis zece până la doisprezece astfel de contacte, urmărirea penală a relevat că pensionarul a avut între 30 şi 40 de partide de sex cu minori. Instanţa a reţinut că el a depus un efort organizatoric mare „pentru a avea un contact sexual netulburat cu tinerii”.

„Aţi operat un model de afaceri într-un loc unde sărăcia şi nevoia domnesc şi unde este ieftin pentru dvs. Şi acolo unde mulţi tineri fac lucruri de genul acesta pentru bani”, a spus judecătorul.

Deşi nu a folosit constrângerea, ameninţările, alcoolul sau drogurile pentru a-şi atinge obiectivele, acest lucru i-a adus circumstanţe atenuante: „A avut nevoi pe care şi le-a satifăcut fără milăşi fără empatie”, au arătat magistraţii.

Filme porno livrate prin Skype

În plus, elveţianul a avut un prieten român, care se ocupă de construcţii şi care l-a ajutat să livreze imagini şi fişiere video cu pornografie infantilă pe care şi le făcuse el acasă la Thurgau prin chat-ul Skype.

Instanţa l-a condamnat pe elveţianla 33 de luni de închisoare şi la terapie ambulatorie. Pensionarul va trebui, de asemenea, să plătească un munte mare de datorii în următorii câţiva ani: costurile procedurale şi de anchetă de peste 45.600 de franci.