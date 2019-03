Dăncilă spune că a convenit cu Timmermans să formeze o echipă mixtă de experţi privind MCV

"Am abordat problema MCV, am hotărât de comun acord să înfiinţăm o comisie care să analizeze punct cu punct, o comisie formată din experţi din Guvernul României, experţi de la Bruxelles, astfel încât să facem paşi importanţi, pentru că, aşa cum ştiţi, noi ne dorim ridicarea MCV. Considerăm că MCV este discriminiatoriu, pentru că numai România şi Bulgaria sunt supuse acestui Mecanism de Cooperare şi Verificare şi considerăm că atât obligaţiile, cât şi oportunităţile trebuie să aibă un caracter egal pentru toate statele membre. Deci, am convenit acest lucru, am convenit să discutăm în cadrul vizitei pe care Frans Timmermans o face luni în România să discutăm concret şi să vedem cum vom face primii paşi în această direcţie", a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a spus că este necesar dialogul.

"Pe un dialog constructiv, pe probleme concrete, cred că putem face paşi importanţi, astfel încât să solicităm pentru a nu ştiu câta oară ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare", a spus Dăncilă.

Miercuri, la Bruxelles, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans i-a transmis premierului Dăncilă îngrijorarea cu privire la situaţia din Justiţie, potrivit unui purtător de cuvânt al CE. Premierul Viorica Dăncilă a spus că a avut un "dialog constructiv" cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Ne-a arătat aprecierea pentru modul remarcabil în care ne-am exercitat mandatul de preşedinţie rotativă", a afirmat Dăncilă.

