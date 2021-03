Protestul de la metrou care a paralizat Capitala s-a încheiat cu aplauze şi urale. Discursul de final al sindicaliştilor VIDEO

Protestul de la metrou s-a încheiat, astfel că salariaţii Metrorex vor elibera liniile de tren. Circulaţia, însă, va fi reluată sâmbătă dimineaţa. Sindicalistul USLM, Marian Artimon, a declarat la ieşirea de la discuţii, că trebuie făcute verificări şi nu are rost, pentru o jumătate de oră, să fie scoase trenurile şi să se consume energie, transmite Digi24.

„Este regretabil că a trebuit ca salariaţii metroului să facă o formă de protest de un asemenea nivel ca să putem să regăsim în cadrul ministerului şi Metrorex o formă de dialog social care ar fi cea normală(...) Vom merge la Piaţa Unirii, vom anunţa salariaţii de ceea ce am obţinut aici şi imediat vom elibera... Nu cred că se va mai relua circulaţie (vineri n.r) pentru că trebuie verificări, nu are rost pentru o jumătate de oră să scot trenurile de metrou, să am consum de energie degeaba”, a spus sindicalistul.

Protestul spontan de la metrou a început încă de vineri dimineaţă. Peste 250.000 de călători din Capitală au rămas fără transport, după ce sindicaliştii din Metrorex au decis să intre în grevă.

