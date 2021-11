Cazul Nataliei Ursachi – între graţiere şi pedeapsă

Preşedintele comisiei de graţiere, Ion Guzun, spune că dosarul Nataliei Ursachi ar putea cădea sub incidenţa acestei legi. În acelaşi timp, avocatul Nataliei Ursachi spune că în raport cu clienta sa s-ar fi săvârşit un act de injustiţie şi cere eliberarea sa din detenţie.



Avocatul Nataliei Ursachi şi familia condamnatei au avut ieri o întrevedere cu preşedintele Maia Sandu, în timpul căreia avocatul i-a cerut şefului statului să-şi revizuiască decizia în privinţa mamei cu 5 copii. Se întâmplă după ce preşedintele Maia Sandu, la sugestia comisiei de graţiere creată pe lângă instituţia prezidenţială, a refuzat graţierea Nataliei Ursachi.



„Am solicitat ca cererea noastră de graţiere să fie examinată repetat, ţinând cont de avizul favorabil emis de Penitenciarul Rusca. Ne-am întâlnit cu familia Ursachi şi cu ministrul justiţiei, Sergiu Litvinenco, şi i-am solicitat ministrului să dispună o anchetă asupra modului în care a fost iniţiat dosarul penal în privinţa Nataliei Ursachi. Potrivit legii, nimeni nu poate fi condamnat la detenţie în baza unor relaţii civile, prin simplu motiv că este în imposibilitate de a întoarce datoriile asumate prin contract. În acţiunile Nataliei Ursachi nu sunt componentele unei infracţiuni pentru care a fost condamnată ”, a spus Iulian Rusanovschi în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



În acelaşi timp, Vitalie Plugari, persoana prejudiciată în acest dosar, spune că i-ar fi oferit un automobil Nataliei Ursachi şi a aşteptat mai bine de 5 ani, ca femeia să-i întoarcă banii.



„M-a contactat telefonic şi a zis că doreşte să procure automobilul, dar n-are bani. Îmi spunea că are nevoie de automobil, că are copil mic. A venit cu ideea să-i dau maşina în baza unei procure, cu procura urma să pună maşina pe numele ei, ca să ia credit la bancă şi să-l achite. Peste o lună îmi tot spune că nu i-au dat creditul. A durat o perioadă lungă şi am tot aşteptat să-mi achite măcar o parte din bani” a spus Vitalie Plugari, proprietarul automobilului.



Pe agenda Parlamentului se află un proiect de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a 30 de ani de la Proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Preşedintele comisiei de graţiere spune că Natalia Ursachi ar putea fi eliberată din penitenciar în baza acestei legi.



„În instituţiile penitenciare sunt 280 de persoane condamnate, femei, multe dintre ele au 3 sau mai mulţi copii. Noi am analizat aspectul că are 5 copii, dar dacă scoatem în faţă doar aceşti 5 copiii, atunci noi ignorăm alte aspecte sistemice, de exemplu, cum rămâne cu partea vătămată? Există un proiect de lege cu privire la amnistia în legătură cu aniversarea a 30-cea a Independenţei Republicii Moldova, acolo este o prevedere ce vizează mamele cu 3 sau mai mulţi copii şi doamna Ursachi s-ar încadra în acest proiect”, a spus preşedintele comisiei de graţiere, Ion Guzun.



Natalia Ursachi a fost condamnată iniţial la 8 ani de puşcărie pentru că n-a reuşit să restituie un credit de 8 mii de euro. În urma contestării pedepsei de către avocatul femeii, Curtea de Apel Bălţi a redus sancţiunea la 6 ani de puşcărie. Femeia creştea singură 5 ani copii, care acum au rămas în grija bunicii.