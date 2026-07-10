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Au intrat în vigoare noile reguli pentru autorulote. Ce dotări sunt obligatorii din 7 iulie

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Începând cu 7 iulie 2026, anumite vehicule noi comercializate în Uniunea Europeană, inclusiv unele autorulote, trebuie să respecte noi cerințe de siguranță. Acestea prevăd instalarea unor sisteme avansate de asistență pentru șofer, menite să reducă riscul de accidente.

O autorulotă pe şosea
Noi reguli pentru autorulote au intrat în vigoare la 7 iulie. Foto Pexels

Măsurile fac parte din pachetul european de siguranță rutieră care urmărește reducerea numărului de accidente prin introducerea treptată a unor tehnologii capabile să prevină coliziunile, să reducă efectele erorilor umane și să protejeze mai bine participanții vulnerabili la trafic.

Frânare automată și sisteme care ajută șoferul

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea obligației privind sistemele de frânare automată de urgență (AEB). Aceste tehnologii folosesc senzori și camere pentru a identifica obstacolele sau riscul unei coliziuni și pot activa automat frânarea atunci când șoferul nu reacționează la timp.

Pentru vehiculele de dimensiuni mari, inclusiv unele autorulote construite pe platforme comerciale, aceste sisteme pot avea un rol important în reducerea accidentelor produse prin neatenție sau întârzierea reacției.

Asistent inteligent pentru respectarea vitezei

Noile reguli includ și obligativitatea sistemelor inteligente de asistență pentru respectarea vitezei (ISA).

Aceste sisteme folosesc informații despre limitele de viteză și îl avertizează pe conducătorul auto atunci când depășește limita legală. Scopul este de a reduce accidentele provocate de viteza excesivă, fără ca sistemul să înlocuiască responsabilitatea șoferului.

Menținerea benzii și prevenirea ieșirii de pe carosabil

Vehiculele vizate de noile cerințe trebuie să fie echipate și cu sisteme care ajută la menținerea benzii de circulație.

Acestea pot avertiza șoferul atunci când vehiculul părăsește accidental banda și, în anumite situații, pot interveni asupra direcției pentru a corecta traiectoria.

Pentru autorulote, care sunt mai lungi și mai grele decât autoturismele obișnuite, astfel de sisteme sunt considerate importante pentru reducerea riscului de accidente pe autostrăzi și drumuri rapide.

Detectarea oboselii și a lipsei de atenție

Noile vehicule trebuie să includă tehnologii capabile să monitorizeze nivelul de atenție al șoferului.

Sistemele pot analiza comportamentul la volan și pot identifica semne de somnolență sau oboseală, transmițând avertismente și recomandând o pauză.

Măsura este considerată importantă în special pentru vehiculele utilizate la drumuri lungi, categorie în care intră frecvent autorulotele.

Camere și senzori pentru mersul înapoi

Vehiculele de dimensiuni mari trebuie să ofere o vizibilitate mai bună în timpul manevrelor.

Sistemele de asistență la mersul înapoi, precum camerele video și senzorii pentru detectarea obstacolelor, reduc riscul accidentelor produse în parcări sau în spații înguste.

Pentru autorulote, unde vizibilitatea din spate este adesea limitată, aceste tehnologii pot deveni un element important de siguranță.

Protecție suplimentară pentru pietoni și bicicliști

Regulile europene urmăresc și reducerea accidentelor în care sunt implicați pietoni sau bicicliști.

Noile sisteme de asistență trebuie să contribuie la detectarea mai rapidă a participanților vulnerabili la trafic și la evitarea coliziunilor.

„Cutia neagră” pentru analiza accidentelor

Unele vehicule noi trebuie să fie echipate cu un sistem de înregistrare a datelor tehnice înainte și în timpul unui accident.

Dispozitivul, cunoscut popular drept „cutia neagră”, nu înregistrează conversațiile din vehicul, ci anumite informații tehnice, precum viteza, frânarea sau funcționarea sistemelor de siguranță.

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Datele pot fi folosite pentru analiza cauzelor accidentelor și pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Vehicule pregătite pentru sisteme de blocare în caz de consum de alcool

Noile cerințe prevăd și ca anumite vehicule să fie proiectate astfel încât să permită instalarea ulterioară a unor dispozitive de blocare a pornirii în cazul consumului de alcool.

Aceste sisteme pot împiedica pornirea vehiculului dacă șoferul depășește limita permisă de alcool.

Nu toate autorulotele vor avea aceleași obligații

Aplicarea noilor reguli nu se face identic pentru toate autorulotele. Obligațiile depind de categoria de omologare a vehiculului, de data omologării și de vehiculul de bază pe care este construită autorulota.

Astfel, regulile vizează în principal vehiculele noi introduse pe piață și nu înseamnă că proprietarii actuali de autorulote trebuie să își echipeze retroactiv vehiculele cu aceste sisteme.

Scopul modificărilor europene este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente prin folosirea tehnologiilor moderne de asistență pentru șoferi.

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