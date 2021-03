Slusari: „Nu am văzut un preşedinte mai corupt decât Igor Dodon şi un politician mai cinic decât Maia Sandu”

Alexandru Slusari o acuză pe Maia Sandu că ar fi negociar cu Igor Dodon şi că împreună ar fi decis data alegerilor parlamentare anticipate.





„Nu am văzut un preşedinte mai corupt decât Igor Dodon şi un politician mai cinic decât doamna Maia Sandu. Repet, nu am ce pierde şi răspund pentru cuvintele mele. Mai mult ca atât, doamna preşedinte poate confirma că eu i-am spus acest lucru chiar dumneaei în faţă”, a scris Alexandru Slusari pe Facebook.





Slusari a menţionat că în cadrul consultărilor cu Maia Sandu a discutat minuţios, timp de o oră, foaia de parcurs a Platformei DA cu analiza riscurilor, ţinând cont de faptul că este greu de crezut în PSRM: „Deşi varianta cu guvernul Ciocoi era şi este mult mai tragică pentru ţară, am înţeles că doamna preşedintă şi PAS agrea atunci anume ideea consolidării guvernului intermar. Aceleaşi mesaje le-am auzit ceva mai devreme şi de la socialişti”.





„Pe urmă aflăm că peste două ore la doamna preşedintă a ajuns Dodon şi, din câte am înţeles, nu este prima dată. Au avut loc negocieri bilaterale privind stabilirea datei alegerilor, care să convină ambilor, cu menţinerea actualului executiv. Apropo, în toată această perioadă fracţiunea Platforma DA nu a negociat niciodată cu PSRM separate - am avut întâlniri trilaterale cu PAS şi PD şi două şedinţe în patru (plus PSRM). Iar încă peste două ore doamna Preşedintă înaintează, fără a se consulta măcar telefonic cu foştii parteneri de alianţă, propriul candidat. Din câte am realizat, înaintează pe bune un candidat care nici nu a apărut pe radarul consultărilor şi care, cu puţin timp în urmă, vorbea despre necesitatea fortificării guvernului consilierului lui Dodon”, a spus Slusari.