Ruslan Popov, unul dintre adjuncţii lui Stoianoglo, ar fi fost reţinut

Procurorii ar fi efectuat percheziţii la domiciliul lui Popov, sâmbătă dimineaţa, scrie deschide.md.

Anterior, Ziarul de Gardă a scris că Popov deţine o avere „de milioane”. El locuieşte într-o casă la sol în localitatea sa de baştină, iar în ultimii ani acesta a cumpărat sau a vândut maşini care costau zeci de mii de euro.

„Nu pot spune că mă laud cu faptul că am fost ajutat de părinţi şi de socri, dar într-adevăr aşa este. În plus, am şi eu deja 23 de ani lucraţi în procuratură”, afirmă Popov, argumentându-şi averea.