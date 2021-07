Ion Chicu: „Am votat pentru un prezent şi un viitor mai bun”

„Un moment foarte important pentru Republica Moldova. Trebuie să votăm pentru un prezent şi un viitor mai bun. Am votat pentru ţara asta, pentru oamenii care muncesc aici de zori până noapte, am votat pentru oamenii plecaţi din ţară, am votat ca mulţi din ei să se întoarcă în ţară, aşa cum m-am întors eu la familia mea. Am convingerea că se poate la noi în ţară să facem să fie bine. Am votat ca oamenii să poată primi salarii, pensii, pentru că resursele s-au terminat. Mai sunt resurse până în iulie-august, de aceea trebuie de muncit foarte mult”, a spus Ion Chicu.