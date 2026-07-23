MAE recheamă în țară trei consuli generali ai României. Ilie Bolojan a semnat decizia

MAE îi recheamă în țară pe consulii generali desemnați pentru Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, după ce cele trei consulate nu au devenit operaționale.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 23 iulie 2026, rechemarea consulilor generali ai României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), Nantes (Republica Franceză) și Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania). Decizia vine la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, după ce procesul de înființare și operaționalizare a celor trei noi oficii consulare nu s-a finalizat nici în termenele inițiale și nici după prelungirile acordate.

Cei trei consuli generali au fost numiți în vara anului 2024, având ca principală misiune deschiderea noilor consulate generale ale României în Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, pse arată în comunicatul din 23 iulie al Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, evaluarea procesului de identificare și amenajare a sediilor a arătat că niciunul dintre cele trei oficii consulare nu a devenit operațional în 2024, în 2025 și nici în noile termene stabilite ulterior, după mai multe prelungiri succesive.

Propunerile de rechemare au fost inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie.

Conform deciziei Executivului, cei trei consuli generali au la dispoziție cel mult 90 de zile pentru a reveni în țară.