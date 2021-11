Victor Parlicov: Moldova va putea negocia un preţ mai bun pentru gazul rusesc, dacă va dezvolta surse alternative

Noi trebuie să dezvoltăm în continuare capacităţile Energocom, care este o companie sută la sută proprietate a statului şi care ar putea fi acel braţ al Guvernului, prin care noi să putem crea o alternativă a gazului, pe care îl achiziţionăm de la Gazprom, prin Moldovagaz”. Opinii în acest sens a exprimat Victor Parlicov, expert în politici energetice, la dezbaterea publică „Securitatea energetică a Uniunii Europene şi a Republicii Moldova: lecţii reciproce”.



Potrivit expertului, în anul curent, consumul de gaze a fost mare nu doar din cauza faptului că a fost o iarnă rece, o primăvară şi vară răcoroase, dar şi din cauza faptului că un volum mare de gaze s-a consumat pentru a compensa deficitul de energie eoliană. „A fost o criză, compusă din mai mulţi factori, deficitul de gaze a fost sesizat de Federaţia Rusă şi Gazprom, şi a fost speculat extraordinar de bine, în interesul său, în special acum, când e vorba de darea în exploatare a Nord Stream 2. Totodată, sunt câteva elemente la care putem să ne referim în cazul Republicii Moldova, şi e vorba de elementul comunicare. Să nu-mi spuneţi mie că Gazpromu-ului nu-i ajungeau 30 de milioane de metri cubi de gaze în luna octombrie. Ceea ce nu a comunicat suficient Guvernul, şi ceea ce a poziţionat Republica Moldova iniţial în situaţie prostească faţă de propriii consumatori, este că nu a fost din start spus că, de fapt, este o criză provocată artificial de către Gazprom şi Moldovagaz. Rolul Moldovagaz în legislaţia Republicii Moldova este de furnizor care trebuie să asigure serviciul public. Ceea ce trebuia, în opinia mea, din punct de vedere al comunicării, să facă Guvernul, e să spună că responsabilitatea pentru asigurarea consumatorilor cu gaze în volum suficient, în baza contractelor şi în baza legii privind obligaţiile în serviciul public, o are Moldovagaz, în care Gazprom are mai mult de jumătate de acţiuni”, a menţionat Victor Parlicov.



Potrivit expertului în politici energetice, responsabili de la Moldovagaz trebuiau să fie în primă linie şi să dea răspuns la oameni, unde-i gazul şi de ce nu este presiune? „Nu să umble vicepremierul, prim-ministrul, nu preşedintele. Vă asigur că dacă Gazprom înţelegea că presiunea socială se va îndrepta nu împotriva Guvernului, ci a Gazprom-ului, atunci disponibilitatea şi deschiderea lor la negocieri ar fi fost mult mai rapidă. În opinia mea, o greşeală de comunicare de genul acesta afectează inclusiv capacitatea de negocieri”, a spus Victor Parlicov.



Expertul a atenţionat şi asupra existenţei alte componente importante a crizei energetice. „Noi am cumpărat gaz, da, el era extrem de scump, dar am adus gaz atât cât trebuia pentru echilibrarea sistemului. Şi putem să o facem în continuare. Problema, vulnerabilitatea noastră principală acum nu e pe gaz, e pe energie electrică. În cazul Republicii Moldova, astăzi putem cere de la Gazprom să livreze gazul nu din partea transnistreană, dar din partea de sud, prin gazoductul transbalcanic, dinspre staţia Orlovka. Tehnic, nu este o problemă. Putem spune, că dacă regiunea transnistreană nu achită gazul, atunci gazul nu trece de staţia de la Căuşeni şi nu se duce în regiunea transnistreană. Regiunea transnistreană va avea gaz când o să înceapă să achite serviciile respective. Dar există o problemă – dacă noi nu avem gaz în regiunea transnistreană, noi avem riscuri de alimentare a Republicii Moldova cu energie electrică. Şi asta pentru că pe teritoriul Centralei de la Cuciurgan este un nod de transport al energiei electrice, pe care ei îl pot bloca ca energia electrică să nu vină spre Chişinău. Vulnerabilitatea noastră la moment tine de energia electrică. Da, e bine să fie linia de tensiune înaltă Vulcăneşti-Chişinău, dar e nevoie şi de o linie adiţională de tensiune înaltă, prin care să putem face inelarea sistemului prin teritoriul Ucrainei, să nu depindem de nodul de transport de pe teritoriul Centralei termoelectrice moldoveneşti. Dacă vom avea infrastructura, care îi va priva pe cei din partea stângă a Nistrului de capacitatea de şantaj pe energie electrică, eu vă asigur că puterea noastră de negociere şi capacitatea noastră de interacţiune strategică cu Federaţia Rusă se va schimba esenţial”, a opinat Victor Parlicov.



