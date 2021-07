Caisele moldoveneşti, exportate pentru prima data în Ungaria

Directorul departamentului marketing al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”, Octavian Olaru, a precizat că, pe an ce trece, suprafeţele cu caise în Republica Moldova cresc, iar producătorii autohtoni încearcă să-şi extindă piaţa de desfacere. Dacă anterior îşi vindeau marfa în special în Federaţia Rusă, acum se orientează spre pieţele din Uniunea Europeană. Caisele moldoveneşti sunt exportate şi în Germania, Austria, România, a precizat responsabilul de la „Moldova Fruct”.



Pentru prelucrare, caisele moldoveneşti au fost exportate în Ungaria la un preţ de 0,7 euro kilogramul. Preţul la fructele pentru consum în stare proaspătă este dublu, 1,4 euro pentru un kilogram.



Octavian Olaru a menţionat că, în ultimii doi ani, Republica Moldova şi-a extins piaţa de desfacere a fructelor în Europa. Dacă anterior fructele moldoveneşti erau exportate preponderent în România, Ţările Baltice, Polonia, în prezent ajung şi în Germania, Italia, Franţa, Spania, Croaţia. „De exemplu, exportăm struguri în Spania. De doi ani, prunele moldoveneşti sunt transportate în Germania. Prunele şi strugurii moldoveneşti sunt prezenţi în Polonia şi Croaţia. Merele moldoveneşti merg mai greu pe piaţa UE, pentru că există Polonia, care e un mare producător de mere pentru regiune”, a specificat responsabilul de la „Moldova Fruct”.



Totodată, Republica Moldova a exportat în acest an cantităţi modeste de cireşe, din cauza ploilor abundente, care au afectat calitatea acestor fructe. Potrivit lui Octavian Olaru, cireşele moldoveneşti sunt exportate în special în Rusia şi Belarus, pentru că aceste state ar oferi un preţ mai bun.



Directorul departamentului marketing din cadrul Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe este de părere că producătorii autohtoni de fructe trebuie să se orienteze şi spre pieţele din Orientul Mijlociu. Federaţiei Ruse are propriile livezi şi ar putea să-şi asigure consumul intern de fructe, astfel că fructele moldoveneşti nu sunt competitive acolo. „Chiar în anul curent, vom încerca să facem nişte livrări în India”, a subliniat responsabilul de la „Moldova Fruct”.