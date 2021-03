De ce medicii din Găgăuzia nu vor să se imunizeze cu vaccinul donat de România. Irina Vlah: Ei vor un vaccin cu un grad de eficienţă mai ridicat

După ce în spaţiul public a apărut informaţia că medicii de la spitalele din autonomia găgăuză refuză imunizarea cu vaccinul AstraZeneca, başcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah vine în apărarea lucătorilor medicali din regiune şi spune că aceştia nu pot fi obligaţi să se vaccineze. Potrivit Irinei Vlah, medicii aşteaptă alt vaccin pentru a se imuniza.



„Medicii noştri vor să se vaccineze, dar oamenii trebuie convinşi. Eu am vorbit cu medicii, ei mi-au spus că vor să se vaccineze, dar ei dispun de multă informaţie, au citit mult despre vaccinuri şi vor să se vaccineze cu vaccinul care are o eficacitate mai mare. Trebuie să avem mai multe vaccinuri şi să creăm condiţii ca oamenii să aleagă cu ce vaccin să se vaccineze”, a spus Irina Vlah în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Mai mult, potrivit lui Irinei Vlah subiectul vaccinării este intens politizat în Republica Moldova, iar acest lucru scade gradul de încredere al oamenilor în eficienţa vaccinului. Irina Vlah spune că în timpul vizitei recente întreprinse în Turcia, Recep Tayyr Erdogan a promis ajutor ţării noastre în combaterea pandemiei de COVID- 19, prin donaţia unui lot de vaccinuri.



„Trebuie să primim vaccinuri şi din Est, şi din Vest. Trebuie să creăm condiţii ca oamenii să aleagă ce vaccin să-şi administreze. Nu le putem da indicaţii oamenilor, noi trebuie să-i convingem. Am avut o vizită în Turcia şi acolo am avut discuţii cu preşedintele Erdogan. Turcia este gata să ofere ajutor ţării noastre. Turcia foloseşte vaccinul chinez, dar nu este importantă ţara producătoare, important este ca oamenii să aibă de unde alege”, a spus Irina Vlah.



În campania de imunizare anti-COVID-19, Turcia foloseşte vaccinul chinez dezvoltat de Sinovac. De la începutul procesului de vaccinare din Republica Moldova, spitalelor din UTA Găgăuzia le-au fost transmise 240 de doze de vaccin AstraZeneca, donate de România, suficiente pentru imunizarea a 120 de persoane.