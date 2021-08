Circa un milion de lei, alocat de Guvernul de la Chişinău pentru susţinerea programelor pentru tineret

Potrivit ministrului culturii, Anatolie Topală, banii vor fi acordaţi pentru sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul celor cu oportunităţi reduse, şi pentru susţinerea tinerilor la nivel de comunităţi.



Potrivit proiectului, banii vor fi alocaţi pentru două consilii municipale - Chişinău şi Bălţi, pentru 13 consilii raionale care au prevăzut finanţarea programelor pentru tineret în acest an, inclusiv Anenii Noi, Cahul, Criuleni, Soroca etc.



Şase consilii locale vor primi câte 100 de mii de lei, iar celelalte sume sunt cuprinse între 15 mii şi 80 de mii de lei.



Actualmente, Ministerul Educaţiei are 22 de parteneriate cu autorităţile locale.