Cum afectează SARS-CoV-2 nou-născuţii. „Coronavirusul nu se regăseşte în placentă, dar este în lichidul amniotic“

Datele din literatura de specialitate privind modul în care coronavirusul îi afectează pe nou-născuţi sunt destul de puţine, spune medicul neonatolog Melinda Baizat (foto jos - n.n.), şeful Secţiei Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

"Descoperirea infecţiei cu Coronavirus fiind relativ nouă, încă nu putem avea o concluzie sigură despre transmiterea verticală (transmitere în momentul naşterii - n.n.) de la mamă la făt, studiile anterioare efectuate pe copiii mamelor contaminate cu alte specii de viruşi din clasa coronavirusului respectiv SARS şi MERS dovedind o transmise verticală clară de la mamă la făt. În momentul actual, cel mai mare lot de studiu a fost efectuat pe 38 de nou-născuţi din China din mame cu SARS-CoV-2 pozitiv confirmat. Studiul este relativ nou si mamele infectate au dobândit virusul în trimestrul al treilea de sarcină, când organogeneza este deja finalizată, ceea ce nu ne dă date clare despre modul în care este afectat fătul şi, mai apoi, nou-născutul", spune medicul.

Acesta aminteşte despre un alt studiu realizat pe nouă mame bolnave dintr-un spital din Hubei care a evidenţiat că din 10 copii (o sarcina gemelară), şase au fost născuţi prematur, "late preterm", adică la mai mult de 34 săptămâni se sarcină, dar mai puţin de 38.

"Dintre aceştia, toţi au avut nevoie de îngrijiri de terapie intensivă şi unul a decedat. Niciunul dintre nou-născuţii menţionaţi nu a fost cu rezultat pozitiv pentru COVID-19, însă au prezentat diferite probleme de sănătate. Ca urmare, rămâne misiunea de se găsi legătura dintre aceste condiţii patologice şi infecţia cu COVID-19", spune dr. Baizat. Potrivit acesteia, deşi până în prezent nu s-a confirmat o transmisie verticală de la mamă la făt, atât Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cât şi medicii chinezi au recomandări clare de izolare a mamei şi copilului, precum şi de evitare a contactului mamei cu nou-născutul şi cu vizitatorii.

Medicul subliniază că un alt studiu din Wuhan a arătat că s-au pozitivat teste la nou-născuţi care au dezvoltat pneumonie virală, cu simptomatologie uşoară, aspectul radiologic fiind modificat la şase zile. "Rămâne de urmărit dacă în aceste cazuri vor rămâne sechele pulmonare", menţionează dr. Melinda Baizat. "Este, de asemenea, interesant faptul că, deşi coronavirusul nu se regăseşte în placentă, el se regăseşte în lichidul amniotic", adaugă ea.

Măsuri preventive pentru protejarea bebeluşului

În condiţiile în care datele existente nu sunt consistente, dar şi având în vedere că deocamdată nu s-a descoperit un tratament specific împotriva infecţiei virale, recomandările specialiştilor urmăresc protejarea bebeluşului şi acordarea îngrijirilor de care are nevoie pentru a se menţine cât mai mult în parametrii fiziologici.



"În acest context este de reţinut faptul că, intrauterin, fătul este menţinut în viaţă de către mamă şi sângele matern circulă şi în făt, de aceea nu îi putem separa. De obicei, tot ce poartă mama trece şi la făt producând consecinţe mai mult sau mai puţin grave, în funcţie de fiecare individ. Merită să acordăm mare atenţie măsurilor preventive, de asemenea să respectăm aceste măsuri şi să fim sinceri cu cadrele medicale în ceea ce priveşte istoricul medical recent", explică specialistul de la SJU Zalău.

Protocolul elaborat de către Ministerul Sănătăţi în ceea ce priveşte naşterea la gravidele cu infecţie suspicionată/confirmată cu SARS-CoV-2/COVID-19 indică separarea bebeluşului de mama infectată, până când testele demonstrează că mama este sănătoasă. În tot acest timp, nou-născutul este hrănit cu formulă de lapte. "Nou-născutul nu va fi pus în contact fizic şi nici la o apropiere mai mică de doi metri de mamă", prevede protocolul amintit.

Mama poate intra în contact cu pruncul său şi poate începe alăptarea doar după ce există două teste succesive negative din exsudatul nazo şi orofaringian prin metoda RT-PCR, la interval de 24 ore, pentru ambii (mama şi nou născutul) şi starea clinică a mamei şi a nou-născutului permite aceasta. "Deşi recomandările OMS, susţin posibilitatea alăptării la lehuzele infectate COVID-19,având în vedere infrastructura secţiilor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie a maternităţilor din România precum şi amploarea pandemiei COVID-19 în România se recomandă izolarea nou-născutului de mama infectată şi hrănirea acestuia cu formulă de lapte. Recomandăm menţinerea lactaţiei prin stimulare (cu ajutorul unei pompe de muls); laptele astfel obţinut se colectează, se depozitează şi se dezafectează urmând circuitul obişnuit al deşeurilor infecţioase", precizează Ministerul Sănătăţii.

Program social pentru alăptarea în siguranţă

"Teoretic coronavirusul nu se transmite prin lapte, însă contactul dintre mamă şi bebeluş fiind lung şi foarte apropiat, există un risc major de transmitere pe cale respiratorie, iar măştile nu au cum să protejeze. Avem de-a face cu un virus respirator, pe care mama îl poate da copilului la fel cum îl poate transmite soţului ori celor cu care se întâlneşte. Dacă cerem distanţare socială între adulţi, luăm aceeaşi măsură şi în cazul mamei şi a copilului, iar recomandările sunt să nu intre în contact 14 zile. Este un disconfort minim, pentru un beneficiu pe viaţă", afirmă dr. Melinda Baizat.

În acest context, Asociaţia SAMAS a lansat un program social pentru alăptare în siguranţă a bebeluşilor născuţi de mame cu COVID 19, prin care acestea din urmă au la dispoziţie o linie telefonică - 0786 176 949 - unde educatorii perinatali SAMAS şi psihologii specializaţi le oferă consiliere gratuită pentru menţinerea lactaţiei şi consiliere psihologică.





Tot pentru a ajuta la menţinerea lactaţiei, Asociaţia SAMAS trimite prin curier pompe de sân manuale mamelor aflate într-o situaţie economică dificilă: din familii cu venitul mediu/ membru familie sub 500 lei; victime ale violenţei în familie; mame sub 18 ani; femei din case de protecţie, centre de îngrijire a copilului; femei în situaţii de risc (discriminate etnic, disponibilizate etc.). Tot pentru a veni în sprijinul acestor femeie, o parte din fondurile strânse din serviciile online ale Asociaţiei vor fi direcţionate către acest program. De asemenea, toţi cei care doresc să susţină campania o pot face prin donaţii în contul RO60 RNCB 0280 1450 2415 0006 ori printr-un formular de pe site. "Şi sugarii veniţi pe lume în aceste vremuri tulburi merită să aibă un start bun în viaţă şi să se bucure de beneficiile pe termen lung ale alăptării", au transmis cei de la SAMAS.

