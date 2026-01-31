Giuleștenii se afundă tot mai mult. Rapid, executată acasă, ratează șansa de a urca pe primul loc

Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal, și a ratat şansa de a urca pe primul loc. Vișiniii au căzut chiar pe locul al 3-lea, fiind depășiți la golaveraj de Dinamo, care a remizat ieri cu Petrolul (1-1).

”Nașa” giuleștenilor din ultimii ani, U Cluj a obţinut sâmbătă seară a patra sa victorie consecutivă pe terenul Rapidului, prin golurile marcate de francezul Oucasse Mendy (67), în urma unui corner, la debutul său în Superligă, şi de veteranul Dan Nistor (85), dintr-un penalty scos de acelaşi Mendy. Oaspeţii au mai avut ocazii clare de gol prin Ovidiu Bic (8, 66) şi Issouf Macalou (69).

Gazdele au evoluat lamentabil, având doar două șanse reale de gol, irosite de Tobias Christensen (59) şi de Claudiu Petrila (88), astfel că au ajuns la două înfrângeri în ultimele lor trei meciuri de acasă. În ultimele cinci etape de campionat, Rapid a adunat trei eşecuri. În schimb, Universitatea are patru victorii în ultimele sale cinci deplasări și a luat o opțiune clară pentru accederea în play-off.

Tot astăzi, Hermannstadt s-a impus pe terenul Unirii Slobozia cu 3-2, iar UTA a învins în deplasare pe FC Argeș cu 1-0.

Rapid - Universitatea Cluj 0-2 (0-0)

Arena Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Mendy (67), Nistor (85 - penalty).