Poliţişti „haiduci” din Vaslui anchetaţi pentru abuz: „Dacă vreau, scot pistolul şi îţi zbor creierii”

Acuzaţii incredibile aduse de către o femeie din Bârlad şi de tatăl ei, care au depus o plângere la IPJ Vaslui, împotriva a trei agenţi din comuna Voineşti, pentru purtare abuzivă şi ameninţări.

Cristina Miron a povestit cu lux de amănunte pentru presa locală ce a păţit în magazinul deţinut de către părinţii ei.

„Duminică seara, pe la orele 18.30, un echipaj de poliţie a venit la magazinul părinţilor mei. Au intrat şi au solicitat actele pentru control, cu un ton autoritar, chiar răstit, spunând <<Haideţi, doamnă, mai repede!>>. Tatăl meu le-a cerut să să legitimeze şi să arate ordinul de serviciu, iar unul dintre poliţişti, care s-a recomandat agentul Suciu de la IPJ, a zis <<Nu vreau să ţi le arăt! Dacă vreau, scot pistolul şi îţi zbor creierii!>>”, a povestit Cristina Miron pentru vremeanoua.ro.

Femeia spune că întreaga întâmplare a fost văzută şi de câţiva martori, care se aflau pe terasă.

„I-a zis tatei că, dacă era cu 10 ani mai tânăr, îi punea şi cătuşele! Tata a scos atunci telefonul să filmeze, iar un alt agent, Bogdan Macovei, i l-a smuls din mână şi nu a vrut să i-l mai dea. Tata i-a zis că-i bunul lui şi nu are voie să-i pună mâna pe telefon şi, când a văzut că tata insistă, agentul a izbit telefonul de tejghea. Tata m-a strigat să vin eu ca să filmez abuzul, iar atunci agentul Suciu de la IPJ, că aşa s-a recomandat, a sărit în faţa mea şi m-a întrebat << Ce faceţi aici? Nu aveţi voie, că sunteţi fără mască!>>. Eu i-am zis că sunt acasă la părinţii mei, că am ieşit din curte după copilul meu de 3 ani, care fugise în drum şi am venit repede după el să nu-l calce vreo maşină. Ce era să fac? Să las copilul în pericol şi eu să mă întorc în casă să caut masca? Eram la părinţii mei acasă! M-a ameninţat cu sancţionarea pentru că nu aveam mască”, mai spune vasluianca.

Femeia spune că, la scurt timp după acest incident, acelaşi agent a oprit-o pe stradă a amendat-o cu 870 de lei pentru că nu ar fi avut triunghi reflectorizant.

„Mi-a cerut documentele, erau în regulă. Nemulţumit, a întrebat atunci dacă am trusă medicală, extinctor şi triunghiurile reflectorizante. I-am zis că am şi i le-am arătat în portbagaj. A zis că am doar un triunghi şi iarăşi i-am zis, că al doilea este sub roata de rezervă şi nu pot să ridic roata, că este grea! I-am zis să ridice el roata şi n-a vrut să se convingă. A văzut că am maşina puţin lovită, de când a intrat în mine un taximetrist. Mi-a cerut documente de reparaţii, le aveam şi pe alea! Nu a mai zis nimic, a plecat şi a cerut să aştept la maşină. A venit după vreo 20 de minute, cu un proces verbal de amendă cu 870 de lei, pentru că nu aveam un triunghi! Nu am vrut să semnez aşa ceva, pentru că eu aveam al doilea triunghi reflectorizant în maşină. Ba îi spune tatălui meu că şi el o să primească 3000 de lei amendă că nu avea centură de siguranţă! Tata i-a zis <<De ce să pun centura dacă staţionăm şi sunt jos din maşină?>>”, a mai spus Cristina Miron.

Femeia a spus că a făcut plângere la Inspectoratul de Poliţie şi îşi va angaja un avocat. IPJ Vaslui a transmis, prin intermediul purtătorului de cuvânt, că face cercetări în acest caz.

„Cu privire la situaţia pe care o semnalaţi, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui este abilitat sa comunice următoarele: În ziua de 11 aprilie 2021, ora 20.34, Secţia 8 Poliţie Rurală Iana a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la intervenţia unei patrule de ordine publică, la un spaţiu comercial din sat/comuna Voineşti. În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracţiunii de purtare abuzivă, sesizarea fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, spre competenta soluţionare”, a precizat Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

